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Elazığ'da 480 sporcunun katılımıyla satranç turnuvası başladı - Son Dakika

Elazığ'da 480 sporcunun katılımıyla satranç turnuvası başladı

22.02.2022 13:43
Elazığ'da 480 sporcunun katılımıyla satranç turnuvası başladı

Elazığ'da 480 sporcunun katılımıyla Okul Sporları Satranç Turnuvası başladı.

Elazığ'da 480 sporcunun katılımıyla Okul Sporları Satranç Turnuvası başladı.

Elazığ'da 22-26 Şubat tarihleri arasında minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde düzenlenecek olan Okul Sporları Satranç Turnuvası 480 sporcunun katılımıyla başladı. Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Salonda başlayan turnuvada ilk hamleyi Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptı.

4 gün sürecek olan organizasyon hakkında bilgi verene Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Okul Sporları Satranç Turnuvası'na yoğun bir katılım var. İnşallah burada çocuklarımız iyi bir şekilde yarışırlar. Buradan çıkacak her sonuç Elazığ'ın galibidir. Çünkü buradan çıkacak sonuca göre çocuklarımız Elazığ'ı temsil edecek. Yarışma için buraya iştirak eden hem kıymetli çocuklarımızı hem de velilerimizi kutluyorum. Yoğun bir katılımla turnuvayı icra ediyoruz. 4 gün sürecek organizasyonda 4 kategoride özellikle küçük yaşta kazanmayı ve kaybetmeyi buralarda öğrenecek" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ'da 480 sporcunun katılımıyla satranç turnuvası başladı
Elazığ'da 480 sporcunun katılımıyla satranç turnuvası başladı
Elazığ'da 480 sporcunun katılımıyla satranç turnuvası başladı

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Elazığ'da 480 sporcunun katılımıyla satranç turnuvası başladı Elazığ'da 480 sporcunun katılımıyla satranç turnuvası başladı Osmangazi'den Sarıalan'a gençlik kampı Osmangazi'den Sarıalan'a gençlik kampı Başkan Aygün, çocuklarla bir araya geldi Başkan Aygün, çocuklarla bir araya geldi

Satranç Turnuvası, gençlik, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ'da 480 sporcunun katılımıyla satranç turnuvası başladı - Son Dakika Spor


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