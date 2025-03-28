Elazığ\'da Atletizm ve Bilek Güreşi Müsabakaları Tamamlandı

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı okul sporları faaliyet takviminde yer alan Atletizm Gençler ve Bilek Güreşi Yıldızlar müsabakaları sona erdi.

25-26 Mart tarihleri arasında düzenlenen Atletizm Gençler müsabakasına 132 sporcu, 25-26 tarihleri arasında düzenlenen Bilek Güreşi Yıldızlar müsabakasına ise 93 sporcu katılım sağladı. Atletizm Gençler Belediye Yaşam Merkezi atletizm pistinde, Bilek Güreşi ise Çok Amaçlı Spor Merkezinde düzenlendi. Müsabakalarda derece alan takım ve sporcular Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Okul sporları faaliyet takviminde yer alan Atletizm Gençler ve Bilek Güreşi Yıldızlar müsabakaları 25-26 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. Okulların, sporcuların ve antrenörlerin gösterdikleri üstün çaba ve gayretler seyirciler eşliğinde büyük bir heyecanla izlendi. Düzenlenen müsabakada derece alan sporcular Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Müsabakaya katılan ve derece alan tüm takımları sporcuları ve antrenörleri tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" denildi. - ELAZIĞ