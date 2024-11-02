Elazığ'da Birimler Arası Basketbol Turnuvası Başladı - Son Dakika
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Spor

Elazığ'da Birimler Arası Basketbol Turnuvası Başladı

Elazığ\'da Birimler Arası Basketbol Turnuvası Başladı

Elazığ İl Özel İdaresi, birimler arası basketbol turnuvasıyla spor ve dayanışmayı artırmayı hedefliyor.

02.11.2024 15:19
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Elazığ İl Özel İdaresi, birimler arası basketbol turnuvası, oynanan müsabakalarla start aldı.

Elazığ İl Özel İdare birimler arası basketbol turnuvası başladı. Turnuvaya, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Destek Hizmetleri, İnsan Kaynakları, Mali Hizmetler Müdürlükleri, İmar Kentsel İyileştirme, Yazı İşleri Müdürlükleri, Makina İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Su Kanal, Tarımsal Hizmetler Müdürlükleri olmak üzere toplamda 7 takım katılırken, her hafta 1 takım maç oynamadan haftayı "Bay" olarak geçirecek. Elazığ İl Özel İdaresi Spor Kompleksinde düzenlenen karşılaşmalar, 22 Kasım tarihinde oynanacak olan müsabakalarla sona erecek. Yoğun iş temposuyla birlikte personeller arasındaki birliktelik ve dayanışma ruhunun arttırılmasına yönelik olarak düzenlenen turnuvanın ilk hafta müsabakaları oldukça çekişmeli anlara sahne olurken, oynanan karşılaşmalarda Su Kanal Tarımsal Hizmetler Müdürlükleri 30-17 Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü. Destek Hizmetleri İnsan Kaynakları ve Mali Hizmetler Müdürlüğü 7-15 Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü. Makina İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü 13-24 İmar Kentsel İyileştirme ve Yazı İşleri Müdürlüğü sonuçları alındı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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