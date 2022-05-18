Elazığ'da bocce müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
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Elazığ'da bocce müsabakaları tamamlandı

18.05.2022 16:52
Elazığ'da bocce müsabakaları tamamlandı

Elazığ'ın ev sahipliğinde 200 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Analig Bocce çeyrek final müsabakaları tamamlandı.

Elazığ'ın ev sahipliğinde 200 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Analig Bocce çeyrek final müsabakaları tamamlandı.

Elazığ'ın ev sahipliğinde, 10 ilden 10 erkek, 10 kız takımı olmak üzere toplam 200 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Analig Bocce çeyrek final Müsabakaları Aziz Taylan Bocce Sahası'nda tamamlandı. Müsabakalar sonucunda erkekler A kategorisinde Van, B kategorisinde Kilis, C kategorisinde Elazığ, kızlar A kategorisinde Siirt, B kategorisinde Diyarbakır ve C kategorisinde Adıyaman yarıfinallere yükseldi.

Müsabakalara dair açıklamalarda bulunan Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Analig bocce müsabakaları sona erdi. Hakikaten bocce son yıllarda iyi gelişen bir branş. Biz de bocce branşında değerli çalışma arkadaşlarım, il temsilcimiz, beden eğitimi hocalarımızla ciddi emek veriyoruz. İstediğimiz seviyede değiliz ama son zamanlarda yaptığımız fiziksel çalışmalar ve sporcu bazlı çalışmalar ile 2. Lig'de gençlik ve spor kulübümüzün bocce takımı var. Ayrıca gençlik merkezimizin profesyonel bir bocce takımı var. Daha iyi yerlere gelecek, altyapıdan yetişen küçük genç kardeşlerimiz, abilerini örnek alacak. Bu branş Elazığ'da daha iyi yerlere gelecek bunun temelini attık. Dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ'da bocce müsabakaları tamamlandı
Elazığ'da bocce müsabakaları tamamlandı
Elazığ'da bocce müsabakaları tamamlandı
Elazığ'da bocce müsabakaları tamamlandı
Elazığ'da bocce müsabakaları tamamlandı
Elazığ'da bocce müsabakaları tamamlandı
Elazığ'da bocce müsabakaları tamamlandı

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Kaynak: İHA

gençlik, Elazığ, Aziz, Van, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığ'da bocce müsabakaları tamamlandı - Son Dakika


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