Elazığ\'da dağcılık müsabakaları sona erdi

Elazığ, spor tarihinde bir ilki daha gerçekleştirdi. Türkiye Dağcılık Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Spor Tırmanışı Minikler ve Küçükler Türkiye Şampiyonası, büyük bir coşku ve heyecanla tamamlandı.

6-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında Doğukent 15 Temmuz Şehitleri Kapalı Spor Salonu ile Gazanfer Albayrak tırmanış duvarında gerçekleşen şampiyonaya, Türkiye'nin dört bir yanından 43 ilden 350 sporcu katıldı. Minikler ve küçükler kategorilerinde yarışan genç sporcular, sergiledikleri üstün performanslarla hem izleyenlerden tam not aldı hem de geleceğin milli sporcuları arasında yer almak için kıyasıya mücadele etti. Tribünleri dolduran sporcu yakınları, antrenörler ve izleyiciler unutulmaz anlara tanıklık etti. Organizasyon boyunca titizlikle sürdürülen süreç, Elazığ'ın spor altyapısı ve koordinasyon yeteneğini bir kez daha gözler önüne serdi. Şampiyona, dereceye giren sporculara madalyalarının takdim edildiği kapanış seremonisi ile sona erdi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Okul Sporları Spor Tırmanışı Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyduk. Bu organizasyon, Elazığ'ın farklı branşlarda da spor şehri kimliğini başarıyla ortaya koydu. Sporcularımızı, antrenörlerimizi, hakemlerimizi ve emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyoruz. Elazığ, spor vizyonu doğrultusunda emin adımlarla ilerlemeye devam edecek" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ