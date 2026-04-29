Elazığ\'da dev ekran kurulacak

Nesine 2. Lig Play-Off 1. Tur ilk maçında Elazığspor deplasmanda Adana 01 FK ile karşılaşacak. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları sosyal medya hesabından; "Perşembe günü saat 16.00'da oynanacak Adana 01 FK - Elazığspor'umuzun müsabakasını hep birlikte izleyebilmek için Cumhuriyet Meydanı'na dev ekran kuruyoruz. Takımımızın yanında olmak, play-off yolundaki bu heyecana hep birlikte ortak olmak için tüm hemşehrilerimizi Cumhuriyet Meydanı'na bekliyoruz. Elazığspor bizim sevdamız" açıklamasında bulundu. - ELAZIĞ