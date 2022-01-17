Elazığ'da futbol müsabakaları tamamlandı

Elazığ'da 180 sporcunun katıldığı Okul Sporları Gençler Futbol Grup Müsabakaları tamamlandı.

Elazığ Gençlik Merkezi sahası ve Bahçelievler sahasında 14 - 16 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen Okul Sporlar Gençler Futbol Grup Müsabakaları Elazığ, Şanlıurfa, Erzurum, Diyarbakır, Iğdır, Ardahan, Gaziantep, Batman ve Malatya illerinden toplam 180 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Grup müsabakaları sonunda genç erkeklerde Erzurum, Iğdır, Diyarbakır, genç kızlarda Gaziantep, Diyarbakır ve Malatya illerinin takımları yarı finallere gitmeye hak kazandı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "İlimizde gerçekleşen futbol grup müsabakaları tamamlandı. Tabi bundan sonrada bu gibi sportif organizasyonların ilimizde yapılması için büyük bir motivasyon ve heyecanla çalışıyoruz. Bu tür organizasyonların hem şehrimizdeki esnaflara bir nebzede olsa katkı sunduğu hem de şehrimizin tanıtımına katkı sağladığı inancındayım. Yarı finale çıkan takımları tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ