Elazığ\'da Sıcak Hava Futbolcuları Etkiliyor

Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği Elazığ'da, sıcak havadan Elazığsporlu futbolcular da nasibini alıyor.
Şehirde hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar serin bölgelere kaçarken, Elazığsporlu futbolcular sıcak havaya rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Takımın başarılı kalecisi Muammer Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kulübün yüzüne su dökerken fotoğraflanan paylaşımını alıntılayarak "40 derece, yanıyoruz" dedi. - ELAZIĞ
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