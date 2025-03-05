Elazığ'da 'Sporda İlk Adım' Projesi Başladı - Son Dakika
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Spor

Elazığ'da 'Sporda İlk Adım' Projesi Başladı

Elazığ\'da \'Sporda İlk Adım\' Projesi Başladı

Bakanlık, ilkokul öğrencilerine spor eğitimi vererek yetenekleri keşfetmeyi amaçlıyor.

05.03.2025 17:08
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan "Sporda İlk Adım" Projesi, il genelindeki ilkokul öğrencilerini sporla buluşturuyor.

Şehir merkezinde 17, ilçelerde ise 4 olmak üzere toplam 21 ilkokulda başlatılan proje kapsamında, öğrenciler farklı spor branşlarında temel eğitim alıyor. Projenin temel hedefinin, çocukların erken yaşta sporla tanışmasını sağlamak, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak ve yetenekli sporcuları keşfetmek olduğu belirtildi. Bu kapsamda, ilkokul düzeyindeki öğrenciler atletizm, basketbol, voleybol, futbol, hentbol, halk oyunları, badminton, masa tenisi ve dart branşlarında uzman antrenörler eşliğinde eğitim görüyor. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, çocukları spora teşvik eden bu projeyle yetenekli gençlerin keşfedilmesini, doğru branşlara yönlendirilmesini ve geleceğin başarılı sporcularının yetiştirilmesini amaçlıyor. Proje kapsamında, öğrencilere sporun temel kuralları, teknikleri ve disiplinleri öğretilirken, aynı zamanda eğlenceli aktivitelerle spor yapma alışkanlığı kazanmaları hedefleniyor. Eğitimler yıl boyunca devam edecek ve antrenörler tarafından gözlemlenen yetenekli öğrenciler, ilgili branşlarda daha ileri seviyelere yönlendirilecek.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Proje sadece spor eğitimini değil, aynı zamanda öğrencilerimizin disiplin, takım çalışması ve özgüven kazanması açısından da büyük önem taşıyor. Projenin kapsamını genişleterek daha fazla çocuğa ulaşmayı ve spor kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Elazığ spor şehri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Hem Elazığlı çocuklarımız hem de velilerimizi spora teşvik etmeye devam edeceğiz. Her yaştan vatandaşımız ile çıktığımız bu yolda başarılı bir şekilde yürüyoruz. Spor branşları konusunda şehrimiz çok zengin ve katılımlarda her geçen gün ciddi sayılara ulaşıyor" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığ'da 'Sporda İlk Adım' Projesi Başladı - Son Dakika

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