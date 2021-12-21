Elazığ'da voleybol müsabakaları sona erdi

Elazığ'da düzenlenen Okul Sporları Voleybol Müsabakaları sona erdi.

7-21 Aralık tarihleri arasında Elazığ Yakup Kılıç Spor Salonu'nda gerçekleşen Okul Sporları Voleybol Müsabakaları 12 Erkek, 7 Kız takımı olmak üzere toplamda 228 sporcunun katılımıyla sona erdi. Organizasyon erkeklerde Vali Muharrem Göktayoğlu Anadolu Lisesi, kızlarda ise Hazar Anadolu Lisesi

birinci oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Grup müsabakalarında ilimizi temsil edecek olan dereceye giren takımlarımızı ve hocalarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ELAZIĞ