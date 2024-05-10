Elazığ'da Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonu Eşiyle Spora Başlayan Sağlık Çalışanı - Son Dakika
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Elazığ'da Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonu Eşiyle Spora Başlayan Sağlık Çalışanı

Elazığ\'da Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonu Eşiyle Spora Başlayan Sağlık Çalışanı

Elazığ'da yaşayan sağlık çalışanı Tuba Yıldırım, vücut geliştirme ve fitness şampiyonu eşi sayesinde spora başladı. 4 yıldır bu sporla ilgilenen Yıldırım, hem yaşam stiliyle hem de yaptığı sporla dikkat çekiyor. Aynı zamanda eşiyle birlikte açtıkları salonda genç sporcular yetiştiriyor ve Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'na hazırlanıyor. Tuba Yıldırım, Elazığ'da vücut geliştirme alanında kadın sporcu olarak bir ilki gerçekleştirmeyi hedefliyor.

10.05.2024 09:55  Güncelleme: 09:59
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Elazığ'da vücut geliştirme ve fitness şampiyonu eşi sayesinde spora başlayan sağlık çalışanı Tuba Yıldırım, 4 yıldır hem yaptığı spor hem de yaşam stiliyle dikkat çekiyor.

Elazığ'da yaşayan 1 çocuk annesi Tuba Yıldırım, özel bir hastanede yıllardır sağlık çalışanı olarak görev yapıyor. Yıldırım, dünya vücut geliştirme ve fitness şampiyonluğu ve ikinciliği bulunan eşi Uğur Yıldırım ile 'sporcu beslenmesi' farklılığı nedeniyle spora başladı. Yaklaşık 4 yıldır profesyonel vücut geliştirme ve fitness ile ilgilenen 34 yaşındaki Yıldırım, yaşam stili ve yaptığı sporla dikkat çekiyor. Aynı zamanda sağlık sektöründe çalışan Yıldırım, şampiyon eşi ile birlikte açtıkları salonda hem genç sporcu yetiştiriyor hem de önümüzdeki aylarda düzenlenecek olan Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'na hazırlanıyor.

"Elazığ'da vücut geliştirme alanında kadın sporcu olarak tekim"

Eşinin vesilesiyle bu spor başladığını ifade eden Tuba Yıldırım, "Yaklaşık 4 yıldır profesyonel olarak bu sporu yapıyorum. Eşimle tanıştıktan sonra bu spora başladım ve ondan sonra profesyonel olarak devam etmeye çalışıyoruz. Elazığ'da vücut geliştirme alanında kadın sporcu olarak bir ilkim. İnşallah bunu da şampiyonlukla taçlandıracağız. Önceliğimiz şampiyonluk ardından da dünyaya açılmak niyetindeyiz. Son yıllarda bir artış var ama kadın sporcu olmak biraz zorlu bir süreç oluyor. Kadınların biraz daha ilgisinin artmasını temenni ediyoruz. Ben sağlık çalışanıyım. Eşimle de bu meslekle vesilesiyle tanıştık ve ondan sonra eşim beni spora teşvik etti. Bu spor, sadece vücut geliştirme ya da kas oranı yükseltme anlamında değil, sağlık açısından çok önemli" dedi.

14 yıldır vücut geliştirme sporuyla ilgilenen eşi 33 yaşındaki Uğur Yıldırım ise, "Dünya şampiyonluğu ve dünya ikinciliğim var. Yaklaşık 5 senedir de kendi spor kulübümüzü işletiyoruz. Burada gençlere örnek olmaya ve insanları spora teşvik etmeye çalışıyoruz. Şu anki en büyük hedefimiz de birkaç şampiyonluk daha alıp gençlere daha çok örnek olmak, sporu ve sağlıklı yaşamı insanlara daha çok lanse edebilmek. Eşim bu spora beni görerek teşvik oldu. İlk tanıştığımız zaman kendisi sporla ilgilenmiyordu. Kendisi benden gördükçe hoşuna gitti. Ayrıca sporcu beslenmesi farklı olduğu için evde biraz uyumsuzluk oluyordu. ya ben ona uyum sağlayacaktım ya o bana. Eşim şu anda Elazığ'da bu spor branşında eğer şampiyon olursa, bu dereceye ulaşmış ilk kadın sporcu olacak. Bu konuda kendisiyle gerçekten gurur duyuyorum. Bu zor bir spor. Kendisi çok iradeli. İnşallah, 14 hafta sonra bunu bir Türkiye şampiyonluğu ile taçlandıracağız" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığ'da Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonu Eşiyle Spora Başlayan Sağlık Çalışanı - Son Dakika

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