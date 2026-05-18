Elazığ\'da Yıldızlar Futsal Mücadelesi Sonuçlandı

14 farklı ilden 16 takım ve 192 sporcunun mücadele ettiği futsal müsabakaları Elazığ'da tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları faaliyet programında yer alan Yıldızlar Futsal Yarı Final Müsabakaları, Elazığ'ın ev sahipliğinde büyük bir coşku ve heyecanla tamamlandı. Doğukent 15 Temmuz Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda; 14 farklı ilden gelen 16 takım ve 192 sporcu mücadele etti.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Bir önemli organizasyona daha başarıyla ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Sporun merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Elazığ'da, önümüzdeki süreçte de birçok ulusal ve bölgesel organizasyon düzenlenmeye devam edecektir. Katılım sağlayan tüm illerimize, sporcularımıza, antrenörlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, derece elde eden takımlarımıza Türkiye finallerinde başarılar diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ