Üye Girişi
Elazığ derbisi Yolspor'un - Son Dakika

Elazığ derbisi Yolspor'un

21.02.2022 12:51
Elazığ derbisi Yolspor'un

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup'un 12. haftasında oynanan Kovancılarspor-Yolspor derbisinde gülen taraf 3-2'lik skorla Yolspor oldu.

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup'un 12. haftasında oynanan Kovancılarspor-Yolspor derbisinde gülen taraf 3-2'lik skorla Yolspor oldu.

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup'un 12. haftasında Yolspor ile Kovancılarspor, Elazığ derbisinde karşı karşıya geldi. Gençlik Merkezi Sentetik Saha'da oynanan maça etkili başlayan Yolspor, ilk yarı 29 ve 45+1. dakikalarda Burakhan Cevher'in golleriyle 2-0 önde kapattı. Kovancılarspor 66. dakikada Nurettin Doğan ile 70. dakikada Ersen Kantarcıoğlu'nun golleriyle 2-2'ye getirdi. Ev sahibi statüsündeki Yolspor 79. dakikada Muhammet Akyıldız'ın kaydettiği penaltı golüyle yeniden öne geçti. Mücadelenin uzatma dakikalarında Yolspor'dan Burakhan, Kovancılarspor'dan Yusuf gördükleri kırmızı kartlarla oyun dışı kaldılar ve mücadele 3-2'lik Yolspor galibiyetiyle sona erdi.

Yolspor bu galibiyetle puanını 21'e yükseltirken, Kovancılarspor 14 puanda kaldı. Elazığ Yolspor önümüzdeki hafta deplasmanda Bismil 1936 Gençlik'le deplasmanda, Kovancılarspor ise evinde Çınar Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Elazığ derbisi Yolspor'un Elazığ derbisi Yolspor'un Judo grup müsabakaları Elazığ'da Judo grup müsabakaları Elazığ'da

Amatör Lig, gençlik, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ derbisi Yolspor'un - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
10:43 Elektrik zammı KOAH hastalarını da vurdu! Günde 14 saat solunum cihazına bağlanmak zorundalar!
12:25 Kremlin: Kimseyi öldürmek, sürgüne göndermek gibi bir planımız yok! ABD iddiaları yalan
12:09 Türkiye'nin 4. GSM operatörü Mart ayında hizmet vermeye başlıyor: Adı NETGSM olacak!
12:08 Ucuz kurtuldu! 220 kiloluk domuzun avcıya saldırı anları görüntülendi
12:07 Vedat Muriqi kendine hayran bıraktı! Mallorca formasıyla son 3 maçta 3 gole imza attı
12:06 Dolar düşüşte! 21 Şubat öğle saatlerinde 13,63'ten alıcı buluyor
12:04 Esra Erol'dan o soruya yanıt yok: Alişan'ın ayrılık haberini neden beğendiniz?
12:02 Gerçekten 399 yaşında mı? "Ölümsüz Türk" lakaplı adamın kim olduğu merak ediliyor!
12:00 Kremlin'den iddialara cevap geldi: Putin ve ABD Başkanı Biden, Ukrayna konusunda görüşmek için her an karar alabilirler
11:14 Bilim insanları uzun yaşamanın sırrını verdi! Bu tekniği uygularsak ömrümüz uzar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 12:58:00. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ derbisi Yolspor'un - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement