Elazığ Ekolspor, Kadınlar Voleybol 2. Lig derbisinde Elazığ Belediyespor'u 3-0 yendi - Son Dakika
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Elazığ Ekolspor, Kadınlar Voleybol 2. Lig derbisinde Elazığ Belediyespor'u 3-0 yendi

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Elazığ Ekolspor, Kadınlar Voleybol 2. Lig derbisinde Elazığ Belediyespor\'u 3-0 yendi
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Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup 4. haftasında Elazığ Belediyespor ile Elazığ Ekolspor, Ahmet Aytar Spor Salonu'nda karşılaştı. Ekolspor maçı 15-25, 20-25 ve 15-25'lik setlerle 3-0 kazanarak puanını 10'a yükseltti; Elazığ Belediyespor 6 puanda kaldı.

Elazığ'ın Uzman Posta Kadınlar Voleybol 2. Lig'de mücadele eden ekipleri 4. hafta maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın galibi Ekolspor oldu.

Uzman Posta Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup'un 4. haftası'nda Elazığ temsilcileri Elazığ Belediyespor ile Elazığ Ekolspor karşı karşıya geldi. Ahmet Aytar Spor Salonu'nda oynanan maçı Ekolspor; 15-25, 20-25 ve 15-25'lik setlerle 3-0 kazandı. Elazığ Ekolspor bu galibiyetle puanını 10'a yükseltirken, Elazığ Belediyespor 6 puanda kaldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Elazığ Ekolspor, Kadınlar Voleybol 2. Lig derbisinde Elazığ Belediyespor'u 3-0 yendi - Son Dakika
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