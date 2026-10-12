Elazığ Ekolspor, Kadınlar Voleybol 2. Lig derbisinde Elazığ Belediyespor\'u 3-0 yendi

Elazığ'ın Uzman Posta Kadınlar Voleybol 2. Lig'de mücadele eden ekipleri 4. hafta maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın galibi Ekolspor oldu.

Uzman Posta Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup'un 4. haftası'nda Elazığ temsilcileri Elazığ Belediyespor ile Elazığ Ekolspor karşı karşıya geldi. Ahmet Aytar Spor Salonu'nda oynanan maçı Ekolspor; 15-25, 20-25 ve 15-25'lik setlerle 3-0 kazandı. Elazığ Ekolspor bu galibiyetle puanını 10'a yükseltirken, Elazığ Belediyespor 6 puanda kaldı.