Elazığ Ekolspor, Kadınlar Voleybol 2. Lig derbisinde Elazığ Belediyespor\'u 3-0 yendi

Elazığ Ekolspor, Kadınlar Voleybol 2. Lig derbisinde Elazığ Belediyespor'u 3-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup 4. haftasında Elazığ Belediyespor ile Elazığ Ekolspor, Ahmet Aytar Spor Salonu'nda karşılaştı. Ekolspor maçı 15-25, 20-25 ve 15-25'lik setlerle 3-0 kazanarak puanını 10'a yükseltti; Elazığ Belediyespor 6 puanda kaldı.
Elazığ'ın Uzman Posta Kadınlar Voleybol 2. Lig'de mücadele eden ekipleri 4. hafta maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın galibi Ekolspor oldu.
Uzman Posta Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup'un 4. haftası'nda Elazığ temsilcileri Elazığ Belediyespor ile Elazığ Ekolspor karşı karşıya geldi. Ahmet Aytar Spor Salonu'nda oynanan maçı Ekolspor; 15-25, 20-25 ve 15-25'lik setlerle 3-0 kazandı. Elazığ Ekolspor bu galibiyetle puanını 10'a yükseltirken, Elazığ Belediyespor 6 puanda kaldı.
Kaynak: İHA
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