Elazığ FK - Konyaspor Maçı Biletleri Satışta

23 Elazığ FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Elazığ'da oynayacağı Konyaspor maçı biletlerini satışa sundu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası üçüncü eleme turunda 29 Ekim 2024 Salı günü saat 17.30'da Elazığ Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacağımız Konyaspor maçı biletleri satışa çıktı. Maraton 100, protokol bin lira. Satışlar kulübümüzden yapılmaktadır" denildi. - ELAZIĞ
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