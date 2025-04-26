Elazığ FK ve Kuşadasıspor Küme Düştü

Nesine 3. Lig 1. Grubun 30. haftasında 23 Elazığ FK, evinde konuk ettiği maçta Kuşadasıspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla her iki takım da küme düştü.

Stat: Doğukent Hıdır Bilek

Hakemler: Levent Buğra Vartemel, Ali Rıza Öztürk, Kenan Özcan

23 Elazığ FK: Akın İsmail Köroğlu, Boran Tütünci (Eren dk. 59), Burak Kaan Sezgin (Mustafa dk. 73), Fatih Onay (Denizhan dk. 69), Anıl Çıracı, Selahattin Yıldırım (Mert dk. 69), Ömer Faruk Yaylacı, Hüseyin Akın Aydın (Recep dk. 46), Sezer Kahraman, Haktan Yüce, Bahri Can Avcı

Kuşadasıspor: Miraç Fatih Değirmenci, Sabit Hakan Yılmaz (Muhammet Enes dk. 55), Tahsin Çakmak, Serkan Yola, Nuri Terliksiz, Hakan Temizkan (Musa dk. 85), İlhan Doğanay (Oğuzhan dk. 64), Yusuf Kanal, Bülent Cevahir (Atacan dk. 55), Batuhan Süer, Batuhan Özduran (İlke dk. 46)

Goller: Ömer Faruk (dk. 16) (23 Elazığ FK), Batuhan Süer (dk. 2) (Kuşadasıspor)

Sarı Kartlar: Anıl (23 Elazığ FK), İlhan, Yusuf, Nuri (Kuşadasıspor) - ELAZIĞ