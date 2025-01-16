Elazığ Gençlik Spor Play-Off\'a Hazırlanıyor

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Play-Off müsabakalarına hazırlanan Elazığ Gençlik Spor kadın hentbol takımı, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren'i makamında ziyaret ederek müsabakalara yönelik hedeflerini ve hazırlık süreçlerini paylaştı.

Elazığ Gençlik Spor kadın hentbol takımı, Play-Off müsabakalarında Elazığ'ı başarıyla temsil etmeyi hedefliyor. Bölgesel liglerde gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Elazığ Gençlik Spor kadın hentbol takımı özellikle genç yetenekleri bünyesine katarak hentbol sporuna yeni isimler kazandırıyor. Aynı zamanda güçlü takım ruhu ve disiplinli çalışmalarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Takım, bu sezon ligdeki etkili performansıyla Play-Off oynamaya hak kazanarak Elazığ'ı üst ligde temsil etme fırsatı elde etti.

İl Müdürü Abdulsamet Eren, Elazığ Gençlik Spor kadın hentbol takımının elde ettiği başarılarla gurur duyduklarını ifade ederek, "Müdürlüğümüzde profesyonel takımlarımızdan biri olan kadın hentbol takımımızı ağırladık ve 1. Lig yolunda Play Off maçlarına gönderiyoruz. Gençlik Spor Kulübü birçok alanda faaliyet gösteriyor. 7 profesyonel takımımız var. Özellikle şehrimizde çocuklarımızın gelişimine katkı sunuyoruz şöyle ki biz hem fiziksel gelişimlerine hem de sosyal gelişimlerine katkı sunduğumuz gibi bu kardeşlerimiz tamamen Elazığ'da yetişmiş Elazığ'ın öz sporcuları ve hiçbir transfer yapmadan 1. Lige çıksak ta küme düşsek de Elazığ'ımızın çocuklarıyla mücadele etmek istiyoruz. Amacımız bu gençlerimizi geliştirirken bir yandan da spor fakültelerine hazırlayıp buralardan da meslek sahibi olmalarını istiyoruz. Bu takımımız 5 yıldır kesintisiz 2. Ligde mücadele ediyor. İnşallah Play Off maçlarında da kızlarımız ilimizi temsil ederek mücadele edecekler inşallah şampiyonlukla döneriz. Ben emeği geçen Gençlik Spor Kulübümüze, sporcularımıza, antrenörlerimize ve sporcularımızın kıymetli ailelerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Takım antrenörü Deniz Aydın Yıldırım ise "Öncelikle Abdulsamet Eren'e, şube müdürümüze ekip arkadaşlarına bize yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Sporcularımız büyük bir fedakarlıkla azimle amatörce çalışıyorlar ben hem sporcularımıza hem de onları yetiştiren ailelerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Takım kaptan yardımcısı Buse Şahinkaya da "5 yıldır gençlik spor adına mücadele etmekteyiz. Başta takım arkadaşlarıma, antrenörümüz Deniz hocaya teşekkür ediyorum bizleri buralara getirdiği için. 2. Lig gurubundan 1 olarak çıktık ve Play Offl'lara katılmaya hak kazandık. İl Müdürümüze ve tüm Gençlik Spor çalışanlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ