Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Havalı Silahlar Sporcuları İlk Defa İl Dışı Müsabakalara Katılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Havalı Silahlar Sporcuları İlk Defa İl Dışı Müsabakalara Katılıyor

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Havalı Silahlar Sporcuları İlk Defa İl Dışı Müsabakalara Katılıyor

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde faaliyet gösteren havalı silahlar sporcuları, Mersin'de düzenlenecek olan Havalı / Ateşli Silahlar Gençler ve Yıldızlar Zafer Kupası Gençler Dünya Şampiyonası'na katılmak üzere yola çıktı. Sporcular daha sonra Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan seçmelere katılacaklar.

28.08.2024 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde faaliyet gösteren havalı silahlar sporcuları, ilk defa il dışı müsabakalarına katılmak üzere yola çıktı.

26 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenecek olan Havalı/ Ateşli Silahlar Gençler ve Yıldızlar Zafer Kupası Gençler Dünya Şampiyonası'na katılacak olan sporcular daha sonra Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan seçmelere katılacaklar.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan ve atış yaptığı sıradaki rahat tavırlarıyla dikkat çeken Yusuf Dikeç'ten sonra Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yaşayan Stadyum'da bulunan Havalı Silahlar Atış Poligonu'na ilgi arttı.

2023 yılında Elazığ Atatürk Stadyumu içerisinde kurulmuş olan Havalı Silahlar Poligonu'nda antrenmanlar uzman antrenörler eşliğinde devam ediyor. Kısa sürede göstermiş oldukları başarılardan sonra Elazığ'lı sporcular ilk kez Havalı/ Ateşli Silahlar Gençler ve Yıldızlar Zafer Kupası Gençler Dünya Şampiyonası ve TOHM seçmelerine katılım sağlayacak.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Elazığ ili olarak birçok başarıya imza attığımız gibi Havalı Silahlarda da başarıya doğru adım adım ilerliyoruz. İlimizi temsil etmek üzere Mersin'de düzenlenecek olan şampiyonaya Elazığ olarak ilk defa kafile çıkardık. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bir ilke daha imza attık. Havalı/ Ateşli Silahlar atıcılık sporcularını ve antrenörlerini tebrik ediyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Dünya Şampiyonası, Türkiye, Gençlik, Mersin, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Havalı Silahlar Sporcuları İlk Defa İl Dışı Müsabakalara Katılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:29 Kayıp Narin Güran’la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir
15:02 Türkiye’nin normalleşmek için Suriye’ye 4 şartı var Türkiye'nin normalleşmek için Suriye'ye 4 şartı var
14:55 Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi
14:35 İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı Gazze’ye gitmek için yola çıktılar İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı! Gazze'ye gitmek için yola çıktılar
14:17 Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti
23:55 Young Boys’a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti Young Boys'a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
22:56 Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi Hakem oralı bile olmadı Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi! Hakem oralı bile olmadı
22:27 Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe’ye gözyaşlarıyla veda etti Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'ye gözyaşlarıyla veda etti
22:01 50 yıllık binada facia Evinde oturan genç kız, bir anda kendini alt katta buldu 50 yıllık binada facia! Evinde oturan genç kız, bir anda kendini alt katta buldu
21:59 Cezaevinden izinli çıkan adam oğlu tarafından öldürüldü Cezaevinden izinli çıkan adam oğlu tarafından öldürüldü
21:49 İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ameliyat oldu İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ameliyat oldu
21:42 Bu saygısızlığı yapan da ünlü bir isim Cihat Tamer’in acı gününde selfi derdine düştü Bu saygısızlığı yapan da ünlü bir isim! Cihat Tamer'in acı gününde selfi derdine düştü
21:39 Ferdi Kadıoğlu resmen Brighton’da İşte Fenerbahçe’ye kazandırdığı para Ferdi Kadıoğlu resmen Brighton'da! İşte Fenerbahçe'ye kazandırdığı para
21:24 Tekvando Şampiyonası’nda skandal görüntüler Sözde antrenör, 13 yaşındaki sporcusunu tokatladı Tekvando Şampiyonası'nda skandal görüntüler! Sözde antrenör, 13 yaşındaki sporcusunu tokatladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 16:46:22. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Havalı Silahlar Sporcuları İlk Defa İl Dışı Müsabakalara Katılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement