Elazığ haberleri | BAL'da Elazığ takımları kazandı - Son Dakika
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Elazığ haberleri | BAL'da Elazığ takımları kazandı

10.10.2022 12:45
Elazığ haberleri | BAL'da Elazığ takımları kazandı

Elazığ haberine göre Fırat Üniversitesi GSK ve Aksaray Gençlikspor, BAL 2. Grup 2. haftasında Malatya takımlarına karşı oynadığı maçları 4'er golle kazandı.

Fırat Üniversitesi GSK ve Aksaray Gençlikspor, BAL 2. Grup 2. haftasında Malatya takımlarına karşı oynadığı maçları 4'er golle kazandı.

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta 2. hafta heyecanı yaşandı. İlk hafta maçında deplasmanda Elbistanspor'u 1-0 yenen Fırat Üniversitesi GSK, ikinci hafta maçında Akçadağspor'u ağırladı. Gençlik Merkezi sentetik sahada oynanan maçı bordo-beyazlılar 4-0 gibi net bir skorla kazanarak 2'de 2 yaptı. Bordo-beyazlılara galibiyeti getiren goller 22. ve 60. dakikalarda Turan, 32. dakikada Ethem ve 83. dakikada Ahmet Can'dan geldi.

Bir diğer Elazığ ekibi Aksaray Gençlikspor da Malatya İdman Yurdu'nun konuğu oldu. Yeşiltepe 1 No'lu sahada oynanan maçın son bölümlerine 2-2'lik eşitlikle girilirken, son dakikalarda hata yapmayan Aksaray Gençlikspor sahadan 4-2 galip ayrıldı.

BAL 2. Grup 3. haftasında Fırat Üniversitesi, deplasmanda Dersimspor'la, Aksaray Gençlikspor ise evinde 12 Bingölspor'la karşılaşacak. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Fırat Üniversitesi, Malatya, Aksaray, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığ haberleri | BAL'da Elazığ takımları kazandı - Son Dakika

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