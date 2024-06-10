Elazığ İl Özel İdare Yaz Spor Okulları ve Yaz Teknoloji Kampı Kayıtları Başladı - Son Dakika
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Elazığ İl Özel İdare Yaz Spor Okulları ve Yaz Teknoloji Kampı Kayıtları Başladı

Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösterecek olan yaz spor okulları ve yaz teknoloji kampı kayıtları başladı. 6-18 yaş kategorisinde basketbol, futbol, tenis, yüzme, binicilik, okçuluk ve kalecilik eğitimi verilecek. Yaz teknoloji kampında ise 6-10 ve 10-14 yaş gruplarına model roketçilik, kodlama, dron eğitimi, doğa okulu, binicilik, akıl ve zeka oyunları gibi branşlarda paket eğitim programı sunulacak. Kayıtlar Çimentaş İl Özel İdare spor salonu kayıt ofisinden yapılabilir.

10.06.2024 16:43
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Elazığ İl Özel İdare yaz spor okulları ve yaz teknoloji kampı kayıtları başladı.

Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösterecek olan yaz spor okulları ve yaz teknoloji kampı kayıtları başladı. 24 Haziran Pazartesi günü start alacak olan 6-18 yaş kategorisi yaz spor okulunda, basketbol, futbol, tenis, yüzme, binicilik, okçuluk ve kalecilik eğitimi verilecek. 1 Temmuz Pazartesi günü başlayacak olan yaz teknoloji kampında ise 6-10 ve 10-14 yaş grupları kategorilerinde, model roketçilik eğitimi, kodlama, dron eğitimi, doğa okulu, binicilik, akıl ve zeka oyunlarında branşlarında paket eğitim programı verilecek. Ayrıca branş olarak dron ve kodlama gruplarında eğitim açılacak. Yaz teknoloji Kampı eğitimleri, İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezinde verilecek.

Çimentaş İl Özel İdare spor salonu kayıt ofisinden kayıt yapılabilinecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığ İl Özel İdare Yaz Spor Okulları ve Yaz Teknoloji Kampı Kayıtları Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ İl Özel İdare Yaz Spor Okulları ve Yaz Teknoloji Kampı Kayıtları Başladı - Son Dakika
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