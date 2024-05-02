Elazığ İl Özel İdare Yüzme Takımı 1. Çaydaçıra Yüzme Şenliklerinde 11 Madalya Aldı

Spor

Elazığ İl Özel İdare yüzme takımı, Elazığ'ın ilk kez ev sahipliği yaptığı 1. Çaydaçıra Yüzme Şenliklerinde 11 madalya aldı.

Sportif anlamda faaliyetlerine devam eden Elazığ İl Özel İdare, 1. Çaydaçıra Yüzme Şenliklerinde önemli dereceler elde etti. 27-28 Nisan tarihlerinde Elazığ'da ilk defa düzenlenen ve olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilen 1. Çaydaçıra Yüzme Şenliklerine Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü Yüzme Takımı toplamda 7 sporcu ile katıldı. Organizasyona antrenör Oğuzhan Gündoğdu gözetiminde katılan Elazığ İl Özel İdare yüzme takımı, 4 birincilik, 4 ikincilik ve 3 üçüncülük elde ederek toplamda 11 madalya aldı. - ELAZIĞ