Elazığ İl protokolü basketbol maçında buluştu

Elazığ il protokolü şehrin gündemine kısa bir mola verdi ve basketbol maçında bir araya geldi.

Elazığ'ın mülki ve idari amirleri yoğun gündemlerine kısa bir mola verdi ve basketbol maçında ter attı. Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu'nda yapılan gösteri maçında kazanan dostluk oldu. Maçta Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ve kurum müdürleri ter döktü. - ELAZIĞ