Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, taraftarlara otobüs tahsis etti - Son Dakika
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Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, taraftarlara otobüs tahsis etti

Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, taraftarlara otobüs tahsis etti

Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, bordo beyazlı taraftarlara İstanbul'da oynanacak final maçına gitmeleri için 5 otobüs tahsis ederek önemli katkıda bulundu. Prof. Dr. Açık'ın yapmış olduğu bu jest taraftarlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

23.05.2024 13:51
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Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, bordo beyazlı taraftarlara İstanbul'da oynanacak final maçına gitmeleri için 5 otobüs tahsis ederek önemli katkıda bulundu.

Gerek yöneticilik yaptığı dönemde, gerekse de yönetim dışında olduğunda da bordo beyazlı kulüp için elini taşın altına ilk koyanlardan olan Prof. Dr. Yasemin Açık, bordo beyazlı taraftarlardan gelen otobüs tahsisi isteğini kırmayarak, cumartesi günü İstanbul Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta saat 19.00'da oynanacak final karşılaşmasına gidecek taraftarlara 5 adet otobüs tahsis etti. ELİKAD Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık'ın yapmış olduğu 5 adet otobüs jesti taraftarlarca memnuniyetle karşılanırken, Prof. Dr. Açık'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Prof. Dr. Yasemin Açık daha önce de Elazığspor'un yardım kampanyalarında maddi destekte bulunan kişilerin başında gelirken, deplasmanda da bordo beyazlı takımımıza gerek ulaşım, gerekse de konaklama konusunda önemli katkılar sağlamıştı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

İstanbul, Elazığ, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, taraftarlara otobüs tahsis etti - Son Dakika

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