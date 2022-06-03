Elazığ Karakoçan FK'da iki ayrılık - Son Dakika
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Elazığ Karakoçan FK'da iki ayrılık

03.06.2022 13:40
Elazığ Karakoçan FK'da iki ayrılık

Elazığ Karakoçan FK'da takım kaptanları Kaan Güdü ile Ekrem Sütçü, yayımladıkları mesajlarla camiaya veda etti.

Elazığ Karakoçan FK'da takım kaptanları Kaan Güdü ile Ekrem Sütçü, yayımladıkları mesajlarla camiaya veda etti.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Elazığ Karakoçan FK'da takım kaptanları Kaan Güdü ile Ekrem Sütçü, yayımladıkları mesajlarla camiaya veda etti. Kaan Güdü mesajında, "Elazığ Karakoçan FK ile olan sözleşmem bitmiş bulunmaktadır. 2 yıl boyunca formasını terlettiği kaptanlığını yaptığım kulübümde çalıştığım başkanıma, hocalarıma, tesis çalışanlarına ve sahada omuz omuza mücadele ettiğim arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" ifadelerini kullanırken, ikinci kaptan Ekrem Sütçü ise "Elazığ Karakoçan FK ile olan sözleşmem sona ermiştir. Başkanıma, hocalarıma, kulüp çalışanlarımıza ve birbirinden değerli futbolcu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum" cümlelerine yer verdi. - ELAZIĞ

Elazığ Karakoçan FK'da iki ayrılık
Elazığ Karakoçan FK'da iki ayrılık

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Kaan Güdü, Karakoçan, Elazığ, Spor, Son Dakika

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