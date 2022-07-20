TFF 3. Lig 2. Grup'ta yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Elazığ Karakoçan FK, birçok takımın transfer listesinde yer alan Muhammed Furkan Demir 'i kaptı. Forvet mevkiinin yanı sıra kanatlarda da oynayabilen, geçtiğimiz sezon 15 maçta 10 gol kaydeden Muhammed Furkan, Mazıdağı Fosfatspor formasıyla Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 2. Grup'ta mücadele etmişti. 1999 Şanlıurfa doğumlu olan Muhammed Furkan Demir'in kariyerinde Bağcılarspor ve Şanlıurfaspor gibi takımlar da bulunuyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Muhammed Furkan, Karakoçan, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Elazığ Karakoçan FK, Muhammed Furkan Demir'i kadrosuna kattı - Son Dakika

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