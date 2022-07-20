Elazığ Karakoçan FK, Muhammed Furkan Demir'i kadrosuna kattı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ Karakoçan FK, Muhammed Furkan Demir'i kadrosuna kattı

20.07.2022 13:08
Elazığ Karakoçan FK, Muhammed Furkan Demir'i kadrosuna kattı

Elazığ Karakoçan FK, Bölgesel Amatör Lig'de geçtiğimiz sezon 15 maçta 10 gol atan ve birçok takımın transfer listesinde yer alan forvet Muhammed Furkan Demir'i kadrosuna kattı.

Elazığ Karakoçan FK, Bölgesel Amatör Lig'de geçtiğimiz sezon 15 maçta 10 gol atan ve birçok takımın transfer listesinde yer alan forvet Muhammed Furkan Demir'i kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Elazığ Karakoçan FK, birçok takımın transfer listesinde yer alan Muhammed Furkan Demir'i kaptı. Forvet mevkiinin yanı sıra kanatlarda da oynayabilen, geçtiğimiz sezon 15 maçta 10 gol kaydeden Muhammed Furkan, Mazıdağı Fosfatspor formasıyla Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 2. Grup'ta mücadele etmişti. 1999 Şanlıurfa doğumlu olan Muhammed Furkan Demir'in kariyerinde Bağcılarspor ve Şanlıurfaspor gibi takımlar da bulunuyor. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Elazığ Karakoçan FK, sezonu açıyor Elazığ Karakoçan FK, sezonu açıyor Harun Koç, Elazığ Karakoçan FK'da Harun Koç, Elazığ Karakoçan FK'da
Kaynak: İHA

Muhammed Furkan, Karakoçan, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığ Karakoçan FK, Muhammed Furkan Demir'i kadrosuna kattı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:04 Dede yanlışlıkla torununu da vurdu! Kızının birlikte olduğu yabancı şahsa kurşun yağdırdı
13:02 Cübbeli Ahmet Hoca iddialara yanıt verdi! Kaset olduğunu kabul etti
12:56 Sosyal medyayı sallayan görüntü! Halay çekenler insan değil mi?
12:36 Meteorolojiden 'Türkiye'de aşırı sıcak' açıklaması: Söz konusu değil
12:21 19 yaşındaki genç cinayet kurbanı mı oldu? Acılı aile intihara inanmıyor
12:04 Aşırı sıcakların etkisiyle yangınların çoğaldığı İngiltere'de halk alevlerden kaçmak için siper kazıyor
11:44 Hakan Ural'dan "Tek gecelik ilişkimin ürünü" diyen babası Selçuk Ural'a yanıt: Allah var gam yok, her olanda bir hayır vardır
11:35 MİT'ten yurt dışı operasyonu! 7 yıl önce Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden saldırının faili PKK'lı terörist Savaş Çelik, Türkiye'ye getirildi
11:34 Güne yükselişle başlayan dolar 17,58 seviyesinden alıcı buluyor
11:21 Türkiye'ye sıcak hava dalgası geliyor! Termometre 45 dereceyi görebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 13:13:45. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ Karakoçan FK, Muhammed Furkan Demir'i kadrosuna kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement