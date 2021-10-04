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Elazığ Karakoçan son dakika golüyle puanı kaptı - Son Dakika

Elazığ Karakoçan son dakika golüyle puanı kaptı

04.10.2021 09:48
Elazığ Karakoçan son dakika golüyle puanı kaptı, System.String[]

HD Elazığ Karakoçan, 2-0 geriye düştüğü maçta Iğdır FK karşısında 1 puanı 90+5. dakikada bulduğu golle kurtardı.

HD Elazığ Karakoçan, 2-0 geriye düştüğü maçta Iğdır FK karşısında 1 puanı 90+5. dakikada bulduğu golle kurtardı.

TFF 3. Lig ekibi Elazığ Karakoçan FK, 2-0 geriye düştüğü maçın 90+5. dakikasında bulduğu golle Iğdır FK deplasmanından 1 puanla ayrıldı. Zirve mücadelesi veren iki ekibi karşı karşıya getiren maçın 41. dakikasında Mesut Çaytemel, 51. dakikasında Mahsun Çapkan'ın golleriyle 2 farklı öne geçen Iğdır FK karşısında 69. dakikada İlhan Aslanoğlu'nun golüyle umutlanan Elazığ ekibi, uzatmaların son dakikasında Furkan Yiğit'in kafa golüyle skora denge getirdi ve zorlu deplasmanda 1 puanla ayrıldı. - ELAZIĞ

Elazığ Karakoçan son dakika golüyle puanı kaptı
Elazığ Karakoçan son dakika golüyle puanı kaptı

Futbol Federasyonu, Karakoçan, Elazığ, Iğdır, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ Karakoçan son dakika golüyle puanı kaptı - Son Dakika Spor


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