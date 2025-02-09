Elazığ Sporcularından Ocak Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Elazığ Sporcularından Ocak Başarısı

Elazığ Sporcularından Ocak Başarısı

Elazığlı sporcular, 2025'in ilk ayında önemli dereceler ve milli takıma seçilenlerle başarıya imza attı.

09.02.2025 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığlı sporcular 2025 yılının ilk ayında sporda büyük bir ivme yakalayarak önemli derecelere imza attı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Spor Kulübü, 2025 yılının ilk ayında sporda büyük bir ivme yakalayarak önemli dereceler elde etti. Yeni yıla hızlı bir giriş yapan Elazığlı sporcular, katıldıkları ulusal ve uluslararası şampiyonalarda büyük başarılar kazanarak şehri gururlandırdı. Ocak ayında farklı branşlarda düzenlenen şampiyonalarda Elazığlı sporcular kürsüde yer alarak şehrin spor alanındaki yükselişine büyük katkı sağladı. Bu çerçevede 23 sporcu Türkiye'de çeşitli dereceler elde ederken 5 sporcu ise milli takıma seçildi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Elazığ olarak sporda harika bir başlangıç yaptık. 2025 yılının ilk ayında sporcularımız birbirinden güzel dereceler elde ederek bizleri gururlandırdı. Katıldıkları şampiyonalarda kürsüye çıkan, milli takımlara seçilen ve şehrimizin adını başarıyla duyuran tüm sporcularımızı yürekten tebrik ediyoruz. Bu başarılar, sadece madalyalardan ibaret değil. Her antrenmanda dökülen terin, verilen emeğin ve gösterilen azmin bir sonucu. Sporcularımızın her biri büyük bir disiplin ve kararlılıkla çalışarak hedeflerine ulaşıyor. Biz de Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak onların yanında olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Her branşta yükselen bir Elazığ görmek bizleri daha da motive ediyor. Bu başarıların devamının geleceğine inancımız tam. Sporcularımızın daha büyük hedeflere ulaşmaları için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Onların azmi, çalışkanlığı ve cesareti, Elazığ'ın spor alanında ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türkiye, Gençlik, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığ Sporcularından Ocak Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:57 Netanyahu: Filistinliler devletlerini kendi toprakları yerine Suudi Arabistan’da kurmalı Netanyahu: Filistinliler devletlerini kendi toprakları yerine Suudi Arabistan'da kurmalı
12:38 Öcalan’dan terör örgütüne mektup: PKK’yı ben kurdum, ben dağıtıyorum Öcalan'dan terör örgütüne mektup: PKK'yı ben kurdum, ben dağıtıyorum
12:22 Afyonkarahisar’da tartışma yaratacak Burger King açılışı Afyonkarahisar'da tartışma yaratacak Burger King açılışı
11:54 Keita Balde’den ses getirecek Wanda Nara itirafı Görüntü ortaya çıktı Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
10:09 ABD doların gücünü artırmak için kriptoya yöneldi ABD doların gücünü artırmak için kriptoya yöneldi
10:08 Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı Detaylar ortaya çıktı Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı? Detaylar ortaya çıktı
10:08 İzmir’de masaj salonlarına fuhuş baskını 15 kadın kurtarıldı İzmir'de masaj salonlarına fuhuş baskını! 15 kadın kurtarıldı
10:00 Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var
09:59 Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor Gassalını vasiyet etti Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor! Gassalını vasiyet etti
09:46 Karayılan’dan Öcalan’ın olası ’silah bırakma’ çağrısına yanıt Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt
09:38 Hadise’nin dizisi yere çakıldı ’Esas Oğlan’ dijitalin en kötü dizisi oldu Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu
09:34 Yatırım devinden şaşırtan Solana yıl sonu tahmini Yatırım devinden şaşırtan Solana yıl sonu tahmini
09:22 Allan Saint-Maximin’den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2025 14:00:48. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ Sporcularından Ocak Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.