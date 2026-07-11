Elazığ Stadyumu\'nda Çim Koruma Önlemleri

Elazığ'da stadyumdaki çimlerin kavurucu sıcaklardan etkilenmemesi için özel fan ve perdeleme sistemleri kullanılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 52 dönüm alanda inşa edilen UEFA ve FIFA standartlarında 18 bin 423 seyirci kapasiteli modern statta, çim sahanın aşırı yaz sıcaklarından olumsuz etkilenmemesi amacıyla teknik önlemler devreye alındı. 'Yaşayan Stadyum' konseptiyle hizmet veren Elazığ Atatürk Stadyumu'nda, yeni sezon öncesi zemin bakım çalışmaları sürdürülüyor. Bünyesindeki 12 antrenman salonunda 21 farklı branşta faaliyet gösterilen komplekste, çimlerin korunması için periyodik müdahaleler yapılıyor. Hava sıcaklıklarının zemin üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak amacıyla stadyumda otomatik sulama sisteminin yanı sıra gölgelendirme perdeleri ve fan sistemleri işletiliyor. Güneşin olmadığı saatlerde gerçekleştirilen sulama işlemlerine ek olarak, sahada kurulu olan 16 adet gölgelendirme filesinin sayısının 24'e çıkarılması planlanıyor. Ayrıca stadyumun kapalı yapısı nedeniyle azalan hava akımı, sahaya yerleştirilen 16 adet fanın çalıştırılmasıyla dengeleniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonluk hedefiyle sezona hazırlanan Elazığspor için 2026-2027 sezonunda stadyum zemininin standartlara uygun şekilde hazır hale getirileceğini vurguladı.

Abdulsamet Eren: "Yeni sezonda da Türkiye'de örnek gösterilen bir zemin olacak"

Güneşin olmadığı saatlerde yapılan otomatik sulama ile birlikte sahadaki gölgelendirme filesi sayısını 16'dan, 24'e çıkaracaklarını ve kapalı stadyumdaki hava akımını 16 adet dev fanın oluşturduğu rüzgar etkisiyle dengelediklerini belirten Abdulsamet Eren, "Görüntülerden de anlaşıldığı gibi 'Yaşayan Stadyum' ve yaz aylarında çok aktif bir stadyum. Stadyumumuz içerisinde 12 antrenman salonumuz mevcut. Bu 12 antrenman salonu içerisinde 21 branşın istifade ettiği, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe hazırlandığı ve milli sporcuların yetiştiği bu komplekste yaz aylarında da bu yeşil çim sahası üzerinde de bakım onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Stadyumumuz, belli aralıklarla özellikle güneşin olmadığı saatlerde, gece geç saatlerde ve sabah saatlerinde otomatik sulama sistemi ile sulanmakta. Arkadaşlarımız bunun kontrolünü yapıyor. Yine yaz aylarında güneşten etkilenmemek adına stadyumda çimlerin daha az yanmasını sağlamak amacıyla şimdilik 16 adet file ile, toplamda ise 24 adet olacak şekilde stadımızda bir gölgelendirme sistemi oluşturuyoruz. Bunun dışında yine 16 adet fanımız rüzgar etkisi oluşturuyor. Bilindiği üzere Elazığ Atatürk Stadyumu geçmiş yıllarda dört bir tarafı açık bir stadyumdu. Rüzgar etkisinin çok fazla hissedildiği bir stadyumdu ama şimdi stadyumun dört bir tarafı tamamen kapandığı için rüzgarın da özellikle yazın sıcak havalarda çime çok önemli bir etkisi olduğunu düşündüğümüzden 16 adet fanı geçtiğimiz yıllarda monte etmiştik ve fanlarımız da çalışıyor. Yine arkadaşlarımız periyodik olarak yaz aylarında çim bakım çalışmalarını da yürütüyorlar. Özellikle bu sene Elazığspor'umuzun da şampiyonluğa bir takım kurduğu bu süreçte, 2026-2027 sezonuna Elazığ Atatürk Stadyumu zemini yine Türkiye'de örnek gösterilen bir zemin olarak karşınıza çıkacaktır" dedi.

Mustafa Atagün: "Gölgelendirme ve serinletme yöntemiyle çimimizi ayakta tutuyoruz"

Stadyumun çim saha sorumlusu Mustafa Atagün ise, 18 yıldır zeminle ilgilendiğini ifade ederek, "Yazıyla, kışıyla, sıkıntısıyla hep bu sahalardayız. Elazığspor'un birçok güzel anlarına şahitlik ettik. Sahamız Türkiye standartlarının üstünde bir zemin. Zaten yaz dönemine girdiğimizden dolayı çoğu zemin patlamış durumda. Zeminler bozuluyor, çimler sıcağa dayanamıyor. Özellikle kapalı stadyumlarda çim bakmak çok zor. İl müdürümüzün desteğiyle biz bazı konuları aştık. Fanlar alındı ve gölgelendirme perdeleri yaptık. Şu an için zeminde herhangi bir sıkıntı yok. Havalar çok sıcak. Bu sıcaklara insan dayanamıyor. Bizler de gölgelendirme ve serinletme yöntemiyle çimimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Şu an ekim dönemi değil dolayısıyla müdahale de edemiyoruz. Mevcudu koruyup sezon başlangıcında tekrardan çimi güçlendirip Elazığspor'umuza hak ettiği en güzel zemini tekrardan sunacağız " diye konuştu. - ELAZIĞ