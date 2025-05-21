Elazığ, Türkiye Spor Tırmanışı Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Elazığ, Türkiye Spor Tırmanışı Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yaptı

Elazığ, Türkiye Spor Tırmanışı Şampiyonası\'na Ev Sahipliği Yaptı

Elazığ, spor tarihinde bir ilki daha gerçekleştirdi.

21.05.2025 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ, spor tarihinde bir ilki daha gerçekleştirdi. Türkiye Dağcılık Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Spor Tırmanışı A-B Kız Erkek Türkiye Şampiyonası, büyük bir coşku ve heyecanla tamamlandı.

13-17 Mayıs 2025 tarihleri arasında Doğukent 15 Temmuz Şehitleri Kapalı Spor Salonu ile Gazanfer Albayrak Tırmanış Duvarında gerçekleşen şampiyonaya, Türkiye'nin dört bir yanından 27 ilden 265 sporcu katıldı. A-B kız erkek kategorilerinde yarışan genç sporcular, sergiledikleri üstün performanslarla hem izleyenlerden tam not aldı hem de geleceğin milli sporcuları arasında yer almak için kıyasıya mücadele etti. Tribünleri dolduran sporcu yakınları, antrenörler ve izleyiciler unutulmaz anlara tanıklık etti. Organizasyon boyunca titizlikle sürdürülen süreç, Elazığ'ın spor altyapısı ve koordinasyon yeteneğini bir kez daha gözler önüne serdi. Şampiyona, dereceye giren sporculara madalyalarının takdim edildiği kapanış seremonisi ile sona erdi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Okul Sporları Spor Tırmanışı Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyduk. İlimizde ilk defa dağcılıkta böylesi büyük organizasyonu başarıyla gerçekleştirdik. Bu organizasyon, Elazığ'ın farklı branşlarda da spor şehri kimliğini başarıyla ortaya koydu. Sporcularımızı, antrenörlerimizi, hakemlerimizi ve emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyoruz. Elazığ, spor vizyonu doğrultusunda emin adımlarla ilerlemeye devam edecek" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlik, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığ, Türkiye Spor Tırmanışı Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şaka yapmak isterken arkadaşını canından ediyordu Şaka yapmak isterken arkadaşını canından ediyordu
Bulgaristan 2026’da Euro’ya geçmeye hazırlanıyor Bulgaristan 2026'da Euro'ya geçmeye hazırlanıyor
Osman Gökçek, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu Osman Gökçek, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu
MİT Başkanı Kalın, Suriye lideri Şara ile görüştü MİT Başkanı Kalın, Suriye lideri Şara ile görüştü
Kadıköy’de Galatasaray Atkısına Saldırı Kadıköy'de Galatasaray Atkısına Saldırı
Finlandiya’da okulda bıçaklı saldırı: 3 öğrenci yaralandı Finlandiya'da okulda bıçaklı saldırı: 3 öğrenci yaralandı
Fenerbahçe’de Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanyada imza verdi Fenerbahçe'de Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanyada imza verdi
Meclis’te oturuma ara verdirten ’yoklama’ tartışması Meclis'te oturuma ara verdirten 'yoklama' tartışması
42 yaşındaki Pepe Reina futbolu bırakıp yeni maceraya yelken açıyor 42 yaşındaki Pepe Reina futbolu bırakıp yeni maceraya yelken açıyor
Taksicinin kardeşi tarafından vurulma anları kamerada: Önce vurmuş sonra 112’yi aramış Taksicinin kardeşi tarafından vurulma anları kamerada: Önce vurmuş sonra 112'yi aramış
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo’nun videosu viral oldu Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

13:36
İmamoğlu’nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
12:31
Zirveye damga vuran an Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
12:01
Tunceli Valisi merkeze çekildi
Tunceli Valisi merkeze çekildi
19:22
Avrupa Birliği, Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı
19:20
Elon Musk’ın babası katil çıktı Hepsini tek bir kişi için öldürmüş
Elon Musk'ın babası katil çıktı! Hepsini tek bir kişi için öldürmüş
19:18
Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu olmayınca gözünü o isme çevirdi
Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu olmayınca gözünü o isme çevirdi
18:59
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu
18:41
Süper Lig devlerine müjde: Lille’den 7 yıldız bonservissiz ayrılıyor
Süper Lig devlerine müjde: Lille'den 7 yıldız bonservissiz ayrılıyor
18:38
Gayrimenkulde yeni dönem başlıyor: Odekta ve Helis’ten dijital yatırım hamlesi
Gayrimenkulde yeni dönem başlıyor: Odekta ve Helis'ten dijital yatırım hamlesi
18:28
Salih Özcan eski takımı ile görüşmelere başladı
Salih Özcan eski takımı ile görüşmelere başladı
18:18
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye’de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 14:50:18. #7.13#
SON DAKİKA: Elazığ, Türkiye Spor Tırmanışı Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.