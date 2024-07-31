Elazığ Yazıkonak Gençlik Merkezi, Çocuklara Yaz Tatili Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
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Elazığ Yazıkonak Gençlik Merkezi, Çocuklara Yaz Tatili Hizmeti Sunuyor

Elazığ Yazıkonak Gençlik Merkezi, Çocuklara Yaz Tatili Hizmeti Sunuyor

Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde bulunan Gençlik Merkezi, yaz tatilini çocuklara hizmet vererek geçiriyor. 12 branşta toplam 12 uzman eğitmen ile 520 kursiyeri ağırlayan gençlik merkezi, çocuklara piyano, gitar, bağlama, keman, halk oyunları, şan eğitimi, akıl - zeka, resim, Türkçe, matematik, fen ve İngilizce kursları veriyor. Ayrıca, çevre beldelerde bulunan çocuklar da gençlik merkezini ziyaret ederek kurslardan faydalanıyor. Yazıkonak Gençlik Merkezi aynı zamanda kadınlara özel dikiş nakış kursu da sunuyor.

31.07.2024 11:40
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Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde bulunan Gençlik Merkezi yaz tatilini, çocuklara hizmet vererek geçiriyor.

Yoğun bir eğitim öğretim döneminin ardından yaz tatiline giren çocuklardan ve velilerden tam not alan Yazıkonak Gençlik Merkezi, hem kurslarla hem de sosyal kültürel faaliyetlerle enerjisine enerji katarak tam gaz kurslarına devam ediyor. 12 branşta toplam 12 uzman eğitmen ile 520 kursiyeri ağırlayan gençlik merkezi, piyano, gitar, bağlama, keman, halk oyunları, şan eğitimi, akıl - zeka, resim, Türkçe, matematik, fen ve İngilizce kursları veriyor. Aynı zamanda çevre beldelerde bulunan çocuklarda gençlik merkezini ziyaret ederek kurslardan faydalanıyor. Bu kursların yanı sıra beldede bulunan kadınlara özel dikiş nakış kursu veren Yazıkonak Gençlik Merkezi büyük beğeni topluyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "2023 yılında açılışını gerçekleştirdiğimiz Yazıkonak Gençlik Merkezi büyük ilgi görüyor. Spor salonsuz ilçe kalmasın mottosuyla çıktığımız bu yolda ilimizin birçok ilçe ve beldesini spor salonu ile Gençlik Merkezine kavuşturmanın sevincini yaşadık. Beldelerimizde hizmet vermeye başlayan gençlik merkezlerimiz yoğun ilgi görüyor. Yazıkonak Gençlik Merkezimiz 520 kursiyeri ağırlıyor bunun yanı sıra çevre beldelerden de çocuklarımız kurslara katılıyor. Çocukların kurslara katılması ve tabii ki de en önemlisi yazı verimli geçirmeleri bizim mutluluk kaynağımız oluyor. Yazıkonak Gençlik Merkezi personellerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığ Yazıkonak Gençlik Merkezi, Çocuklara Yaz Tatili Hizmeti Sunuyor - Son Dakika

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