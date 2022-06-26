Servis kalkış noktaları ise Kesrik köprüsü yanı, Şoförler Cemiyeti önü, Ahmet Aytar Meydanı, Zübeyde Hanım Caddesi, İtfaiye Kavşağı Mezarlık önü, Yıldızbağları Karaçalı Çeşmesi önü, Yunus Emre Bulvarı, Necmettin Erbakan Bulvarı, Polis Okulu önü ve Hazardağlı Kavşağı olarak belirlendi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Elazığ Yolspor altyapı seçmeleri yapacak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.