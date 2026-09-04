Elazığlı Ali Asaf Çiçek, Bulgaristan'daki Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
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Elazığlı Ali Asaf Çiçek, Bulgaristan'daki Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek

Elazığlı Ali Asaf Çiçek, Bulgaristan\'daki Avrupa Kuraş Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi temsil edecek
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Elazığlı sporcu Ali Asaf Çiçek, Düzce'deki Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda +83 kiloda birinci olarak milli takıma seçildi. 13 Eylül 2026'da Bulgaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek; İl Müdürlüğü, sporcuyu ve antrenörü Zülfü Sarıca'yı tebrik etti.

Elazığlı sporcu Ali Asaf Çiçek, Düzce'de düzenlenen Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği birinciliğin ardından milli takım kadrosuna davet edildi. Çiçek, 13 Eylül 2026 tarihinde Bulgaristan'da gerçekleştirilecek Ümitler Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda +83 kilogram kategorisinde mücadele edecek.

Elazığ'ın genç sporcularından Ali Asaf Çiçek, ulusal arenadaki başarılı performansını uluslararası platforma taşıyor. Düzce'de gerçekleştirilen Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda +83 kilogram kategorisinde Türkiye birincisi olan Çiçek, gösterdiği başarılı performansla milli takım kadrosuna seçilme başarısı gösterdi.

Çiçek, 13 Eylül 2026 tarihinde Bulgaristan'da düzenlenecek Ümitler Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda +83 kilogram kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek. Genç sporcu, Avrupa Şampiyonası'nda elde edeceği dereceyle hem ülkesine hem de Elazığ'a önemli bir başarı kazandırmayı hedefliyor.

Ali Asaf Çiçek'in bu önemli organizasyondaki hazırlık sürecinde antrenörü Zülfü Sarıca da çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ali Asaf Çiçek'in başarısından duyulan memnuniyet ifade edilerek, "Düzce'de düzenlenen Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda +83 kilogram kategorisinde Türkiye birincisi olarak milli takım kadrosuna seçilen sporcumuz Ali Asaf Çiçek'in, Bulgaristan'da gerçekleştirilecek Ümitler Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda ülkemizi ve ilimizi temsil edecek olmasından büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Sporcumuzu ve antrenörü Zülfü Sarıca'yı tebrik ediyor, 13 Eylül'de Bulgaristan'da mücadele edecek olan milli sporcumuza başarılar diliyoruz. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak gençlerimizin ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarıya ulaşmaları için destek olmaya devam edeceğiz. Ali Asaf Çiçek'e Avrupa Şampiyonası'nda gönülden başarılar diliyor, kendisine inanıyor ve güveniyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığlı Ali Asaf Çiçek, Bulgaristan'daki Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığlı Ali Asaf Çiçek, Bulgaristan'daki Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
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