Elazığlı Muhammet Mert Özdemir Bir Şiir Bir Nefes yarışmasında Türkiye 1'incisi oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri tarafından organize edilen Kültür ve Sanat yarışmalarının finalinde Bir Şiir Bir Nefes kategorisinde Elazığ'ı temsil eden Muhammet Mert Özdemir, Türkiye 1'incisi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen Kültür ve Sanat yarışmalarının bu yılki finalisti yine Elazığ'dan oldu. Elazığ Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi aracılığı ile yarışmaya katılan gençler, gençlik liderlerinin yönlendirmesi ve takibiyle yine istediği sonuçlarla yarışmada yerini aldı. Bir Şiir Bir Nefes kategorisinde finallerde Elazığ'ı temsil eden Muhammet Mert Özdemir, Türkiye 1'incisi oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak gençlerimizin sadece sportif anlamda değil aynı zamanda sosyal ve kültürel anlamda da gelişimlerine yaptığımız desteklerin bir sonucu olarak Gençlik Merkezimizin gönüllü gençlerinden Muhammed Mert Özdemir'in bizleri gururlandıran derecesinden dolayı Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak gencimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - ELAZIĞ