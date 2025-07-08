Elazığlı Okçular Türkiye Finallerine Gidiyor

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası'nda üstün performans sergileyen 7 sporcudan 4'ü, Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

Elazığlı sporcular, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası yolunda önemli bir başarıya imza attı. Katıldıkları bölge müsabakalarında üstün performans sergileyen 7 sporcudan 4'ü, Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı. Sporcular, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Açık Hava Puta Şampiyonası'nda Elazığ'ı temsil edecek.

Elazığ Gençlik ve Spor il Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "4 sporcumuz, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Açık Hava Puta Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanmıştır. Sporcularımızın elde ettiği bu başarı, ilimizde geleneksel spor branşlarına verilen önemin ve yapılan çalışmaların somut bir göstergesidir. Antrenörümüz Erdem Özdemir başta olmak üzere emeği geçen tüm antrenörlerimize, kulüplerimize ve sporcularımıza teşekkür ediyor, Türkiye Şampiyonası'nda da Elazığ'ı en iyi şekilde temsil edeceklerine inancımız tamdır. Elazığ ilimizi temsilen katıldıkları geleneksel Türk okçuluğu müsabakalarında üstün bir performans sergileyerek derece elde eden sporcularımızı ve antrenörlerini yürekten tebrik ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ