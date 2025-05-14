Elazığlı Sporcu Türkiye İkincisi Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Elazığlı Sporcu Türkiye İkincisi Oldu

Elazığlı Sporcu Türkiye İkincisi Oldu

Muhammed Talha Kurban, bilek güreşinde Türkiye 2'ncisi olarak Elazığ'ı gururlandırdı.

14.05.2025 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığlı sporcu Muhammed Talha Kurban, bilek güreşinde Türkiye 2'ncisi oldu.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamında Bilek Güreşi Gençler A Türkiye Birinciliği Müsabakaları Samsun'da düzenlendi. 12-13 Mayıs tarihlerinde düzenlenen ve 59 ilden katılım sağlanan müsabakalarda, Elazığ Yahya Kemal Bayatlı Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammed Talha Kurban erkekler 50 kiloda Türkiye 2'ncisi oldu.

Beden öğretmeni ve antrenörü Emel Mazılı Altaş "Bu organizasyonda Elazığ adına kazanılmış tek madalyadır. Bu başarıyı elde ettiğimiz için çok mutluyum. Madalyamız Elazığ ve okulumuz Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi'ne hayırlı olsun " dedi.

Türkiye 2'incisi olan Muhammed Talha Kurban ise "Benim başarıya ulaşmamdaki en büyük etken tabi ki öğretmenim ve antrenörüm Emel Mazılı Altaş' tır. Hocamın Taekwondo Dünya Şampiyonu unvanı ile oluşan kariyer ve birikimi sayesinde grup müsabakalarında şampiyon Türkiye müsabakalarında 2'nci oldum. Elazığ adına kazanmış olduğum üstün başarıdan dolayı çok mutluyum hocam sayesinde bu sporla tanıştım ve başarıya ulaştım" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Eğitim Öğretim Yılı, Anadolu Lisesi, Muhammed Talha, Türkiye, Kurban, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığlı Sporcu Türkiye İkincisi Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Almanya Kralı’ gözaltına alındı 'Almanya Kralı' gözaltına alındı
Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi
Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti
Kazada hayatını kaybeden sürücü, 2 gün önce motosikletini satışa çıkarmış Kazada hayatını kaybeden sürücü, 2 gün önce motosikletini satışa çıkarmış
Kulisleri sallayan iddia Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti’ye katılıyor Kulisleri sallayan iddia! Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti'ye katılıyor
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Fenerbahçe’den aldığı yıldız Acun Ilıcalı’yı yarı yolda bıraktı Fenerbahçe'den aldığı yıldız Acun Ilıcalı'yı yarı yolda bıraktı
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı
Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog
Meydanlarda ’kilo kontrolü’ başladı, ilk ölçümler İstanbul’da yapıldı Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı

19:08
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ’’doğal gaz kokusuna baktır’’ mesajını görmemezlikten gelmiş
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ''doğal gaz kokusuna baktır'' mesajını görmemezlikten gelmiş
17:56
PKK’nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
17:39
Trump Katar’dan da istediğini aldı Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
Trump Katar'dan da istediğini aldı! Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
17:19
İstanbul’daki zirve öncesi AB’den Putin’e yeni “yaptırım“ darbesi
İstanbul'daki zirve öncesi AB'den Putin'e yeni "yaptırım" darbesi
17:10
Boğaziçi’nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
09:19
Altın barış havasını sevmedi Fiyatlarda bir günde büyük değişim
Altın barış havasını sevmedi! Fiyatlarda bir günde büyük değişim
09:09
Futbolseverler müjde Büyük final şifresiz kanalda
Futbolseverler müjde! Büyük final şifresiz kanalda
08:57
Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan evlilik yolunda ilk adımı attı
Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan evlilik yolunda ilk adımı attı
08:44
7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu
7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu
08:43
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan’dan haber var
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var
08:42
Robert De Niro, Cannes’da Donald Trump’ı sanatın düşmanı ilan etti
Robert De Niro, Cannes'da Donald Trump'ı sanatın düşmanı ilan etti
08:37
Akaryakıt fiyatlarına haftanın ikinci zammı geliyor
Akaryakıt fiyatlarına haftanın ikinci zammı geliyor
08:05
Sürecin en kritik aşaması PKK’nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı
Sürecin en kritik aşaması! PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 21:26:06. #7.11#
SON DAKİKA: Elazığlı Sporcu Türkiye İkincisi Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.