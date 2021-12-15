Elazığlı sporcular, Karadağ'dan madalyayla döndü

Karadağ'ın Budva kentinde yapılan Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda Elazığlı sporcular iki madalya aldı.

5-18 Kasım tarihleri arasında Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'na katılan Elazığlı sporculardan 94 kiloda Kerem Ergin Avrupa ikincisi, 75 kiloda Emre Alçiçek Avrupa üçüncüsü oldu. Sporcular ve antrenörleri Karadağ dönüşü Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren'i makamında ziyaret etti.

Antrenör Zelal Şengür ziyarette yaptığı açıklamada, "Sporcularımız yıllardır emek veriyor, Avrupa'daki başarıları bizleri oldukça gururlandırdı. Kerem ve Emre gelecek vaat eden sporcularımız. İkisini de tebrik ederim" dedi.

Antrenör Abdullah Alan, "Kerem ve Emre'yi kutluyorum. Zelal de yetiştirdiğim bir sporcum, şimdi antrenörlük yapıyor. Emekleri oldukça fazla, sporcularımızın arkasındayız ve emek veriyoruz. Derecelerle dönüyoruz. Emek vermeden yemek olmaz, daha iyi hazırlanıp, daha iyi dereceler alacağız. Ben antrenörüm Zelal Şengür ve sporcularım Kerem Ergin, Emre Alçiçek'i tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ise, "Avrupa Şampiyonlarımızı tebrik ediyorum. Gençlerde kendi kilolarında ikincimiz Kerem ve üçüncümüz Emre'yi ağırladık. Sporcularımızın yerelde ve ulusalda maçlarını takip ediyoruz, dereceyle dönen sporcularımızı ödüllendiriyoruz. Antrenörlerimiz için konforlu antrenman salonları düzenledik, müsabakalarda aldıkları dereceler de bizleri gururlandırıyor. Ben, bir kez daha sporcularımızın üzerinde emeği olan Antrenörlerimiz Abdullah Alan ve Zelal Şengür'e teşekkür ediyor, sporcularımız Kerem Ergin ve Emre Alçiçek'i tebrik ediyor ve başarılar diliyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ