Geçtiğimiz sezon Fırat Üniversitesi GSK ile TFF 3. Ligin kapısından dönen teknik sorumlu Bülent Güllü, yeni sezon için anlaşmaya vardığı Dersimspor'a eski oyuncularını kazandırıyor. Yeni sezonda BAL 2. Grupta şampiyonluk hedefleyen Tunceli ekibinin başına geçen Güllü, Fırat Üniversitesinden eski öğrencilerini yeni takımına kazandırıyor. Geçtiğimiz sezon takımın formasını giyen Şahhan Bora İlgen ile Kadir Topal'ın ardından mavi-beyazlı ekip Fırat Üniversitesinden tecrübeli kaleci Gökhan Zirekli'yi de renklerine bağladı. Kadro yapısında büyük değişiklikler yapan Dersimspor, Elazığlı futbolcu Mehmet Bozcan 'ı da kadrosuna katmıştı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fırat Üniversitesi, Güllü, Fırat, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Dersimspor, Fırat Üniversitesinden 3 futbolcuyu transfer etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.