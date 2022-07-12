Elazığspor 15 Temmuz'da başlıyor - Son Dakika
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Elazığspor 15 Temmuz'da başlıyor

12.07.2022 12:17
Elazığspor 15 Temmuz'da başlıyor

Elazığspor, 2022-2023 futbol sezonu öncesi 1. etap kamp çalışmalarına start verecek.

Elazığspor, 2022-2023 futbol sezonu öncesi 1. etap kamp çalışmalarına start verecek.

TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi transfer yasağını kaldırmak için girişimlerde bulunan Elazığspor, 1. etap kamp çalışmalarına cuma günü yapacağı antrenmanla başlayacak. 1. etap kamp çalışmalarını Teknik Direktör Alaattin Tutaş nezaretinde Elazığ'da gerçekleştirmeyi kararlaştıran bordo-beyazlılar, 15 Temmuz Cuma günü yeni sezonun ilk antrenmanı için sahaya inecek. Kampta mevcut kadronun yanı sıra denemeye gelecek isimleri de görme fırsatı bulacak olan teknik heyet, ikinci etap kampına kadar dış transferde yol almayı hedefliyor.

Elazığ'da yapılacak olan 1. etap kampı sonrası bordo-beyazlılar, ikinci etap kampını Erzurum ya da Bolu'da yapacak. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Elazığspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığspor 15 Temmuz'da başlıyor - Son Dakika

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