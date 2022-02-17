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Elazığspor'a Levent Eriş'ten kötü haber - Son Dakika

Elazığspor'a Levent Eriş'ten kötü haber

17.02.2022 20:28
Elazığspor'a Levent Eriş'ten kötü haber

Elazığspor'un prensipte anlaşmaya vardığı ve şehre gelmesini beklediği Teknik Direktör Levent Eriş, mevcut kulübünden izin alamadığı için anlaşmadan vazgeçti.

Elazığspor'un prensipte anlaşmaya vardığı ve şehre gelmesini beklediği Teknik Direktör Levent Eriş, mevcut kulübünden izin alamadığı için anlaşmadan vazgeçti.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Elazığspor'da Teknik Direktörlük görevi için anlaşma sağlanan Levent Eriş'ten kötü haber geldi. Akşam saatlerinde Elazığ'da olması beklenen tecrübeli çalıştırıcı, kulübü İzmirspor'dan izin alamadığı için Elazığspor yönetiminden affını istedi.

Bordo-beyazlı ekip cumartesi günü oynanacak olan 1954 Kelkit Belediyespor maçına sportif direktör Alaattin Tutaş nezaretinde çıktıktan sonra gelecek hafta yeni teknik direktör adaylarıyla görüşecek. - ELAZIĞ

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Futbol Federasyonu, Levent Eriş, Elazığspor, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığspor'a Levent Eriş'ten kötü haber - Son Dakika Spor


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