Elazığspor-Adana 01 FK Maçına Biletler Tükendi

Elazığspor-Adana 01 FK maçı biletleri tükendi

Cuma günü satışa çıkarılan Elazığspor-Adana 01 FK maçı biletleri pazar günü akşam saatleri itibari ile tamamen tükendi. Son olarak geçtiğimiz sezon Vanspor FK ile oynanan maçta tamamen dolan tribünler aradan geçen bir yıllık aranın ardından yeniden bir play-off maçında tamamen dolacak. Elazığspor kulübü de futbolcuları ile bir video klip çekti ve kapalı gişe duyurusunu yaptı.

Müsabaka yarın saat 20.00'de Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. - ELAZIĞ