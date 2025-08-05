Elazığspor Altyapı Seçmeleri Başlıyor

Elazığspor, 'Geleceğin Yıldızları Burada Parlıyor' sloganı ile altyapı seçmelerine başlıyor.

Nesine 2. Lig'de mücadele eden Seza Çimento Elazığspor, 'Geleceğin Yıldızları Burada Parlıyor' sloganı ile altyapı seçmeleri yapacak. Seçmelerin Ahmet Yılmaz Sentetik Futbol Sahası'nda yapılacağı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada; "U14, U15, U19 takımlarımız Bölgesel Gelişim Ligi'nde mücadele edecek. Detaylar için altyapı koordinasyon ekibimizle iletişime geçebilirsiniz" denildi. - ELAZIĞ