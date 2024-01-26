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Elazığspor-Amasyaspor FK Maçında Çıkan Olaylara PFDK'dan Cezalar - Son Dakika
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Elazığspor-Amasyaspor FK Maçında Çıkan Olaylara PFDK'dan Cezalar

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF 3. Lig 2. Grup'ta oynanan Elazığspor-Amasyaspor FK maçında çıkan olaylara ilişkin kararlarını açıkladı. Elazığspor Kulübü'ne 14.000 TL para cezası verilirken, Mehmet Deliorman ve Mehmet Hakkı Hocaoğlu'na da 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 4.500 TL para cezası uygulandı.

Elazığspor-Amasyaspor FK Maçında Çıkan Olaylara PFDK\'dan Cezalar
26.01.2024 - 13:44,
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Elazığspor-Amasyaspor FK maçında çıkan olaylara ilişkin kararlarını açıkladı.

TFF 3. Lig 2. Grup'un 16. Haftası'nda Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve Elazığspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona eren Elazığspor - Amasyaspor FK maçında çıkan olayların faturası PFDK tarafından gönderildi. PFDK'nın 25.01.2024 tarih ve 46 sayılı toplantısında, "3gen Holding Elazığspor Kulübünün, 21.01.2024 tarihinde oynanan 3gen Holding Elazığspor-Amasyaspor Futbol Kulübü TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada 3gen Holding Elazığspor Kulübü görevlisi Mehmet Deliorman'ın, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 4.500.-TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, Amasyaspor Fk teknik sorumlusu Mehmet Hakkı Hocaoğlu'nun, 21.01.2024 tarihinde oynanan 3gen Holding Elazığspor-Amasyaspor Futbol Kulübü TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 4.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına" karar verilmiştir denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Elazığspor-Amasyaspor FK Maçında Çıkan Olaylara PFDK'dan Cezalar - Son Dakika
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