Elazığspor, Başakşehir'den Muhammet Arslantaş'ı transfer etti - Son Dakika
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Spor

Elazığspor, Başakşehir'den Muhammet Arslantaş'ı transfer etti

Elazığspor, Başakşehir\'den Muhammet Arslantaş\'ı transfer etti

Elazığspor, dış transfer çalışmaları kapsamında Başakşehir FK'dan forvet Muhammet Arslantaş'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

21.07.2024 08:51
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Elazığspor dış transfer çalışmaları kapsamında 3. imzasını attırdı.

Çimentaş Elazığspor İskenderunspor'dan stoper Ali Keten ve 52 Orduspor FK'dan kanat oyuncusu Yusuf Mert Tunç'un ardından Başakşehir FK'dan forvet Muhammet Arslantaş'ı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bonservisi İstanbul Başakşehir FK'de bulunan son olarak GMG Kastamonuspor forması giyen 2000 doğumlu forvet Muhammet Arslantaş'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Kendisine ve camiamıza hayırlı olmasını diler, bordo beyazlı formamız altında başarılar dileriz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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