Elazığspor Basın Sözcüsü Koç: "Bütün mesaimizi Elazığspor'un geleceğine adadık" - Son Dakika
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Elazığspor Basın Sözcüsü Koç: "Bütün mesaimizi Elazığspor'un geleceğine adadık"

Elazığspor Basın Sözcüsü Koç: "Bütün mesaimizi Elazığspor\'un geleceğine adadık"
20.07.2026 17:11  Güncelleme: 17:12
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Elazığspor Basın Sözcüsü Av. Siraç Koç, yeni sezon hazırlıkları kapsamında mazeret üretmeyeceklerini, tüm mesailerini kulübün geleceğine adadıklarını ve transfer çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını açıkladı.

Elazığspor Basın Sözcüsü Av. Siraç Koç, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bir anlayışı kendimize ilke edindik. Konuşarak değil, çalışarak yol alacağız dedik. Mazeret üretmeyeceğiz dedik. Bahanelerin arkasına sığınmayacağız dedik. Hamdolsun o günden bugüne bütün mesaimizi Elazığspor'un geleceğine adadık" dedi.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde devam eden Elazığspor'da Basın Sözcüsü Av. Siraç Koç, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Hiçbir koşulda mazeret üretmeyeceklerini kaydeden Koç, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bir anlayışı kendimize ilke edindik. Konuşarak değil, çalışarak yol alacağız dedik. Mazeret üretmeyeceğiz dedik. Bahanelerin arkasına sığınmayacağız dedik. Hamdolsun o günden bugüne bütün mesaimizi Elazığspor'un geleceğine adadık. Geçtiğimiz günlerde teknik direktörümüz Serdar Bozkurt ile imza törenimizi büyük bir katılımla gerçekleştirdik. Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan ve kulübümüze verdiği destekle her zaman yanımızda olduğunu gösteren Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'na da bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu birliktelik, Elazığspor'un yalnız olmadığının, şehrin ortak değeri olduğunun en güçlü göstergelerinden biridir" diye konuştu.

Yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Koç, "Transferden mali yapıya, sponsorluk görüşmelerinden tesisleşmeye, organizasyonlardan altyapıya kadar kulübümüzün her alanında yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Her attığımız adımın tek bir amacı var; Elazığspor'u güçlü, kurumsal, ekonomik olarak ayakları üzerinde duran ve yeniden şampiyonluklara oynayan bir kulüp haline getirmek. Bugün geldiğimiz noktada transfer çalışmalarımız da büyük ölçüde tamamlanmıştır. Malumunuz olduğu üzere Mert Örnek, Feyyaz Belen, Emir Alagöz, İsmail Esat Buğa, Kemal Rüzgar, Alperen Pak, Mustafa Emir Akyıldız, Onur Eriş, Erhan Kartal, Veli Çetin,Muhammed Demirci, Ali Yeşilyurt gibi isimleri borbo beyazlı kulübümüze kazandırdık. Teknik heyetimizin raporları doğrultusunda, hedeflerimize uygun, mücadele gücü yüksek ve karakterli bir kadro oluşturduk. Yeni transferlerimizin takıma katılmasıyla birlikte uyum süreci son derece olumlu ilerliyor. Teknik ekibimizden aldığımız raporlar da hazırlık sürecinin planlandığı şekilde ve verimli geçtiğini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığspor Basın Sözcüsü Koç: 'Bütün mesaimizi Elazığspor'un geleceğine adadık' - Son Dakika

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