Elazığspor'da TFF 3. Lig Şampiyonu Kadrodan Ayrılıklar Devam Ediyor - Son Dakika
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Elazığspor'da TFF 3. Lig Şampiyonu Kadrodan Ayrılıklar Devam Ediyor

Elazığspor\'da TFF 3. Lig Şampiyonu Kadrodan Ayrılıklar Devam Ediyor

Elazığspor, TFF 3. Ligde şampiyon olarak 2. Lige yükseldikten sonra kadrosunda yaşanan ayrılıklar devam ediyor. Stoper Metin Peker de camiaya veda etti ve duygusal bir mesaj paylaştı. Metin, takımıyla yaşadığı başarıyı unutmayacağını ve her zaman kalbinde yer alacaklarını belirtti.

27.06.2024 20:56
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Elazığspor'da TFF 3. Ligde şampiyon olan kadrodan ayrılıklar sürüyor.

TFF 3. Ligde şampiyon olarak 2. Lige yükselen Elazığspor'da ayrılıklar devam ediyor. Bahattin Köse, Yağızcan Erdem ve Çağrı Yağız Yasak'ın ardından stoper Metin Peker de camiaya veda etti. Metin, "Bordo-beyaz formayı çayda çıralı armayı bir sezon boyunca giymekten gurur duyuyorum. Saha içinde her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya saha dışında ise bu armayı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım. Çünkü verdiğiniz emeğin, gösterdiğiniz sevginin karşılığı bu olmalıydı. Sizleri tanıdığım, sizlerle bu başarıyı yakaladığım için çok mutluyum ama bazen ayrılıklar da sevdaya dahil. Her zaman kalbimin en özel yerinde olacaksınız ve asla unutulmayacaksınız. Son olarak beraber mücadele ettiğim takım hocalarıma, arkadaşlarıma, kahrımızı çeken personelimize, yanımızda olan yöneticilerimize, başkanlarıma ve geldiğim ilk günden itibaren sevgilerini güvenlerini hissettiğim taraftarımıza çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun Gakgolar" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığspor'da TFF 3. Lig Şampiyonu Kadrodan Ayrılıklar Devam Ediyor - Son Dakika

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