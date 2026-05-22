Elazığspor\'dan Erkan Sözeri ve Sakıb Aytaç açıklaması

TFF 1. Lig'in eşiğinden dönen Elazığspor'da teknik direktör Erkan Sözeri ve stoper Sakıb Aytaç gündemi uzun süre meşgul etti. Kulüp de konu hakkında bir açıklama yaptı ve yaşanan gelişmelere açıklama getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Teknik direktör Erkan Sözeri, Türk Futbolu'nun yetiştirmiş olduğu Ender şahsiyetlerden biridir ve Elazığspor Kulübü'ne büyük katkıları olmuştur, görev yaptığı süre zarfında sportif başarısı tartışılmazdır. Türk futboluna katkılar ve ileri dönemlerde Elazığspor'a hizmetleri muhtemeldir. Muğlaspor ile oynan final maçı sonrası yerel bir televizyon programında oyuncu Sakıb Aytaç ile ilgili yaptığı açıklamaları sonrası, konunun dışardan muhatabı olduğumuz için bir açıklama yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Devre arası takımımıza dahil olan Sakıb Aytaç, hemen hemen tüm maçlarda görev almış, bir çok maçta sakat sakat iğne ile oynamış, en kritik maçlarda skor katkısı yapmış bir oyuncu olarak final maçı öncesi oynamak istememesi birbirine tezat konulardır. Eğer konu bize sebepsiz koşulsuz 'Sakıb final maçında oynamak istemiyor' diye gelseydi, bu oyuncunun forma giyme şansı olmazdı. Tur atladığımız ikinci Adana FK maçı sonrası Erkan Sözeri hocamız tarafından konu bizlere şu şekilde aktarılmıştır. Oyuncu Sakıb Aytaç, takım kaptanlarının da dahil olacağı mini bir toplantı talep etti. Bu toplantıda Sakıb Aytaç'ın kendisine 'bana bu şekilde davranmaya devam etmeniz halinde beni oynatmayın, oynamak istemiyorum' dedi. Ben de kendisine olur tabi ama bu konuyu basın ile paylaşmak zorunda kalacağını çünkü sebepsiz ve açıklaması olmayan bir tercih yapamam dediğini belirtti. Sakıb'da ama bu şekilde de ben olumsuz etkileniyorum diyince, Erkan Hoca; 'sana biraz yüklendim evet kusura bakma biraz fazla oldu' dedim. Bu konuşmadan sonra konu tatlıya bağlandı ve herhangi bir sorun olmadığı tarafımıza iletildi. Konu, futbol şubeye bu şekilde aktarılmıştır. Oyuncular ile yaşanan sorunlara babacan tavrı ile yaklaşım göstererek çözüm bulan Erkan Hoca'nın, yine bu şekilde çözdüğü bir sorunun, 'atılmayan bir penaltı vuruşu' sonrası gündeme gelmesi ve konuşulması camiamıza verdiği zarardan ötürü bizleri üzmüştür. Sakıb Aytaç'ın sorumluluk alıp penaltı vuruşunu kullanması gerekirdi. Bu konuda kendisine kızgınız ancak, asla ve asla bilerek isteyerek takıma zarar verdiği düşüncesinde değiliz. Ayrıca Erkan Sözeri'nin bazı basın yayın organlarında kulüpten 600 bin Euro istediğiyle ilgili çıkan haberler de gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. - ELAZIĞ