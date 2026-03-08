Elazığspor\'dan Kadınlara Ücretsiz Bilet

Elazığspor, Şanlıurfaspor maçıyla başlattığı ücretsiz maç uygulamasını Muğlaspor maçında daha da genişletti.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 30. Haftası'nda çarşamba günü Muğlaspor ile kritik bir maça çıkacak olan Seza Çimento Elazığspor'da Şanlıurfaspor maçında başlatılan ücretsiz maç bileti uygulaması bu maçta da uygulanacak. 17 yaş altı taraftarlara ücretsiz olan maç biletlerinin kapsamına kadın taraftarlar da eklendi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kadın taraftarlarına jest yapan bordo-beyazlı kulüp, maç biletlerini ücretsiz yaptı.

Elazığspor Kulübü'nden yapılan açıklamada maç biletlerinin Sürsürü kale arkası turnikelerden temin edileceğini bildirdi. - ELAZIĞ