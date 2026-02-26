Elazığspor\'dan Öğrencilere Ücretsiz Bilet

Elazığspor, haftasonu oynanacak olan Şanlıurfaspor maçı için ücretsiz bilet kararı aldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 28. Haftası'nda Şanlıurfaspor'u konuk edecek olan Elazığspor'da yönetim kurulu kararıyla kale arkası tribün biletleri 17 yaş altı öğrencilere ücretsiz yapıldı. Elazığspor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Haydi gençler, yeriniz hazır. Güney Kale Arkası (Sürsürü Kale Arkası) Tribünü, 17 yaş ve altındaki öğrenciler için ücretsizdir. Öğrenciler, öğrenci kimlik kartlarını stadyum girişindeki görevlilere göstererek davetiyelerini ücretsiz alıp maça giriş yapabileceklerdir" denildi. - ELAZIĞ