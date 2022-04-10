Elazığspor eski kalecisi Münir Yılmaz vefat etti - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığspor eski kalecisi Münir Yılmaz vefat etti

10.04.2022 13:50
Elazığspor eski kalecisi Münir Yılmaz vefat etti

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Elazığ Şube Başkanı ve Elazığspor eski kalecisi Münir Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Elazığ Şube Başkanı ve Elazığ spor eski kalecisi Münir Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Elazığspor'un eski kalecisi ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Elazığ Şube Başkanı Münir Yılmaz yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Uzun süredir Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Yılmaz, Elazığ spor camiası tarafından yakinen tanınan ve sevilen bir isimdi. Merhum Yılmaz'ın naaşı Pazartesi günü öğlen namazına müteakip İzzetpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Harput'taki aile kabristanına defnedilecek. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Dart turnuvası Polis Haftası için düzenlendi Dart turnuvası Polis Haftası için düzenlendi Horozkentspor, Türkiye Kadınlar 1. Ligi'ne yükseldi Horozkentspor, Türkiye Kadınlar 1. Ligi'ne yükseldi

Elazığspor, Türkiye, Futbol, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığspor eski kalecisi Münir Yılmaz vefat etti - Son Dakika


Son Dakika
13:48 Olay futbolu aştı! Ronaldo hakkında soruşturma başlatıldı
13:24 Bakan Nebati hayat pahalılığı hakkında konuştu: Biz de bu ülkede yaşıyoruz, aynı pazarda ve sofradayız
12:51 Kuzenlerin "Müzik çalar" kavgası kanlı bitti!
12:50 Bartu Küçükçağlayan, Hasan Can Kaya ile anısını paylaştı! "Karıma bebiş dedi"
12:48 Takipçileri sordu, Gülben Ergen cevapladı! İşte "Eşcinsel misin?" sorusunun cevabı
12:24 İftar sofrasında öğrencilere söyledi! İşte Erdoğan'ın en sevdiği yemek
12:21 Rusya-Ukrayna savaşı gıda emtia fiyatlarını etkiledi! Et fiyatları son 32 yılın en yüksek seviyesinde
11:56 Aslı Bekiroğlu sevgili kriterlerini sıraladı: Tipten yana derdim yok
11:31 Boşanma aşamasındaki çift arasında "cinsellik" tartışması: İktidarsız olduğunu tüm Seferihisar biliyor
11:07 Takipçilerinin gözünden kaçmadı! Şeyma Subaşı büyük aşkından kalan son izi de sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 13:58:02. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığspor eski kalecisi Münir Yılmaz vefat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement