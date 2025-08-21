Elazığspor Hedefe Kilitlendi - Son Dakika
Spor

Elazığspor Hedefe Kilitlendi

21.08.2025 22:05
Elazığspor'un teknik direktörü Fırat Gül, yeni sezona galibiyet parolasıyla hazırlandıklarını açıkladı.

Her iki kampın fiziksel ve taktiksel açıdan çok verimli olduğunu vurgulayan Elazığspor Teknik Direktörü Fırat Gül, "Geçen sezondan kalan iskelet kadronun korunması bu süreçte ciddi bir avantaj sağladı. Yeni transferler takıma hızlıca adapte oldu" dedi.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un ilk haftasında evinde Adana 01 FK'yı konuk edecek olan Seza Çimento Elazığspor'da teknik direktör Fırat Gül, sezon öncesi hazırlık sürecini ve takımın genel durumunu değerlendirdi. Gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gül, iki etaplı kamp sürecinin oldukça verimli geçtiğini belirtti.

"Yeni transferler takıma hızlıca adapte oldu"

İlk etap çalışmalarına tesiste başladıklarını aktaran Teknik Direktör Gül, "Ardından Erzurum'da devam ettik. Her iki kamp da fiziksel ve taktiksel açıdan çok verimliydi. Geçen sezondan kalan iskelet kadronun korunması bu süreçte ciddi bir avantaj sağladı. Yeni transferler takıma hızlıca adapte oldu. Oyun planları sahaya yansıtılması sürecinde de olumlu geri dönüşler aldık. Elazığspor hedefe odaklı şekilde hazırlık. İlk haftadan itibaren tüm maçlara 3 puan parolasıyla çıkacağız. Bizim için maçlardaki tek önemli şey galibiyet. 38 haftanın sonunda şampiyon olan taraf olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni transfer Samed Ali Kaya hakkında da bilgi veren Gül, "Skorer kimliğiyle ön planda olan Samed Ali, hem forvet hem kanat bölgelerinde oynayabilen çok yönlü bir oyuncu. Ne oynamak istediğimi iyi biliyor ve bu bizim için büyük bir avantaj" diye konuştu.

Fuat: "Yolun sonu şampiyonluk olmalı"

Her antrenmana aynı ciddiyetle çıktığını dile getiren Fuat Bavuk, "Sezon boyunca yüksek performans göstermek için yoğun tempoda çalışıyoruz, yolun sonu şampiyonluk olmalı. Bunun için güçlü bir kamp dönemi geçirdik. Elazığspor olarak bu sezon sonunu mutlu bitirmek istiyoruz. Hazırlıklarımız gayet iyi gidiyor. Teknik ekibimiz rakibin analizini yaptı, biz de taktiksel çalışmalara göre hazırlandık. Sahada elimizden gelenin fazlasını yapacağız ve galibiyetle başlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Haluk Mustafa: "Yeni sezonda her şeyimi ortaya koyarak katkı sağlamak istiyorum"

Takımın genç sağ beki Haluk Mustafa Tan ise "Elazığspor gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Yeni sezonda her şeyimi ortaya koyarak katkı sağlamak istiyorum. Elazığspor'la iletişimiz iyi oldu. Buraya gelmemin nedenleri camianın büyüklüğü, taraftarın isteği, hedefler ve projeler tabii ki çok büyük etken. Bende zaten seve seve çok isteyerek geldim. Adana 01 FK maçı sezonun ilk maçı. Önemli bir maç, rakibimizin de en azından Play-Off'u zorlayacak bir kadrosu var. Maç boyunca elimizden geleni yapacağız. İnşallah Elazığspor camiasına galibiyeti armağan etmiş oluruz" açıklamasında bulundu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

